Judith Williams: Ihr Mann tritt für sie beruflich kürzer

Hamburg (ots) - TV-Star Judith Williams, 46, und ihr MannAlexander-Klaus-Stecher, 50, verraten diese Woche in GALA ihr Rezeptfür eine gute Ehe: Er habe keine Probleme damit, dass seine Frauinzwischen erfolgreicher sei als er und stecke dafür beruflichzurück, sagt der Schauspieler ("Rosamunde Pilcher"): "Ich hatte eineeigene Fernsehshow, habe viel moderiert und Filme gedreht. Wenn dueine ernsthafte Beziehung willst, dann ist es wichtig einzusehen,dass nicht beide gleichzeitig Karriere machen können", so Stecher.Judith Williams - Unternehmerin, Jurorin in der TV-Sendung "DieHöhle der Löwen" und Buchautorin - bekommt allerdings von anderenFrauen häufig bissige Bemerkungen zu hören. "Frauen meiner Generationhaben noch dieses schlechte Gewissen: Ich muss zu Hause sein, sonstbin ich keine gute Mutter. (...) Kinder brauchen ein Vorbild - nichtjemanden, der den ganzen Tag händchenhaltend neben ihnen sitzt. Hätteich zu Hause bleiben müssen, wäre ich eine schreckliche, unzufriedeneMutter geworden", so Williams in GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell