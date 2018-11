Judith Schalansky mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet

Braunschweig (ots) - Die Schriftstellerin Judith Schalansky hatfür ihr Buch "Verzeichnis einiger Verluste" den von der StadtBraunschweig und dem Deutschlandfunk gestifteten und mit 30.000 Eurodotierten Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018 erhalten. DerBraunschweiger Oberbürgermeister Ulrich Markurth undDeutschlandradio-Intendant Stefan Raue überreichten die Auszeichnungam heutigen Sonntag, 4. November. Die Laudatio hielt dieLiteraturwissenschaftlerin und Kuratorin Prof. Dr. Heike Gfrereis.Die diesjährige Preisträgerin Judith Schalansky erzählt in ihrem Buch"Verzeichnis einiger Verluste" von poetischer Archivierung derverschwundenen Dinge, die auf diese Weise eine Wiederauferstehung inder Verwandlung erfahren - als literarische Erzählung, heißt es inder Begründung der Jury. Weiter heißt es in der Begründung: "Obeine verschwundene Insel im Pazifik, das Skelett eines Einhorns, derkaspische Tiger, die erleuchteten Texte des Religionsstifters Manioder der Palast der Republik in Berlin: alle Verluste werden in einemRegister umfassender Kenntnisse und ungebändigter Fabulierfreudegutgeschrieben." Die gesamte Begründung finden Sie untenstehend.Mit der Verleihung des Wilhelm Raabe-Literaturpreises zeichnen dieStadt Braunschweig und der Deutschlandfunk jährlich ein in deutscherSprache verfasstes erzählerisches Werk aus, das einen besonderenStellenwert in der Entwicklung des Preisträgers markiert. Es muss imVergabejahr erschienen sein. Ausgeschlossen ist die Würdigung einesErstlingswerkes oder des Gesamtwerkes.Die Jury:- Prof Dr. Moritz Baßler (Germanistisches Institut der UniversitätMünster)- Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel (Präsident der InternationalenRaabe-Gesellschaft e.V.)- Alexander Cammann (DIE ZEIT)- Thomas Geiger (Literarisches Colloquium Berlin)- Dr. Anja Hesse (Dezernentin für Kultur und Wissenschaft derStadt Braunschweig)- Dr. Michael Schmitt (3sat)- Prof. Dr. Renate Stauf (Germanistisches Institut, TUBraunschweig)- Katharina Teutsch (u.a. FAZ, Tagesspiegel)- Dr. Hubert Winkels (Deutschlandfunk)Die Begründung der Jury:Judith Schalansky ist eine Grenzgängerin zwischen Natur undPoesie, zwischen Wissenswelten und Phantasiereichen, zwischen Zählenund Erzählen. Und sie hält das Trägermedium Buch mit dentransportierten Inhalten in engstem Kontakt. Ästhetischer Wille undein untrügliches Formbewusstsein erzeugen Kongruenzen, wo es nurgeht. Das ist auch in ihrem neuen, mit dem WilhelmRaabe-Literaturpreis ausgezeichneten Buch "Verzeichnis einigerVerluste" so. Es hat nicht nur keine Gattungsbezeichnung, es bieteteher eine ganz neue Gattung an: die poetische Archivierung derverschwundenen Dinge, die auf diese Weise eine Wiederauferstehung inder Verwandlung erfahren - als literarische Erzählung. Ob eineverschwundene Insel im Pazifik, das Skelett eines Einhorns, derkaspische Tiger, die erleuchteten Texte des Religionsstifters Manioder der Palast der Republik in Berlin: alle Verluste werden in einemRegister umfassender Kenntnisse und ungebändigter Fabulierfreudegutgeschrieben. Ein Kompendium der neuen Art, das daran arbeitet,unsere Wissensordnung umzukrempeln, indem es tief ins historischeMaterial einsteigt und sich unbändig daraus erhebt. Judith Schalanskyist damit etwas ganz Ungewöhnliches gelungen. Sie findet eineVerkehrssprache für den Umgang mit dem Toten und dem Verlorenen. Einepoetische Prosa der Metamorphosen. Ausgestreckt zwischen Ovid undOtto Guericke, mit der Stimme der Sappho und der Garbo, einwundersames, ein Wunder-Buch.Hinweis für die Redaktionen:Buchcover und Bild der Preisträgerin können unterwww.braunschweig.de/raabepreis heruntergeladen werden. AbSonntagnachmittag sind auch Fotos von der Preisverleihung dort zufinden.Sendungshinweis: Samstag, 24. November 2018 um 20.05 Uhr imDeutschlandfunk: Festakt mit Lesung der Preisträgerin JudithSchalansky und anschließendem GesprächPressekontakt:Pressekontakt Deutschlandfunk:Dr. Jörg SchumacherPressesprecherRaderberggürtel 4050968 KölnT: (0221) 345 2162M: joerg.schumacher@deutschlandradio.dePressekontakt Stadt Braunschweig:Juliane MeineckeReferat KommunikationPlatz der Deutschen Einheit 138100 BraunschweigT: (05 31) 470 2757M: kommunikation@braunschweig.deOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell