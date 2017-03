Hamburg (ots) -"Ladys, verdient euer eigenes Geld, erarbeitet euch euren eigenengesellschaftlichen Status", so äußert die Moderatorin Judith Rakersin F MAG (ab heute im Handel erhältlich) ihre Sorge, dass jungeFrauen die Errungenschaften der Emanzipation vernachlässigen. "Wiekann es (...) sein, dass junge Frauen heute massenhaft davon träumen,Spielerfrau zu werden, oder in Fernsehshows einen Millionär suchen?".Die F MAG-Redaktion stellt in der Rubrik "31 Fragen an denFeminismus" bekannten Persönlichkeiten kluge Fragen zum ThemaFeminismus und bekommt ebenso kluge subjektive Antworten.Auch Manuela Schwesig hält den Feminismus nach wie vor fürwichtig: "Der Feminismus ist am Ziel, wenn die Frisur einerPolitikerin keine größere Rolle mehr spielt als ihre Bundestagsrede(...). Bis dahin haben wir leider noch jede Menge zu tun. Frauen undMänner", so die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen undJugend.Alle Antworten auf die "31 Fragen an den Feminismus" gibt es in FMAG, das ab heute für 2,50 Euro im Handel erhältlich ist. F MAGerscheint zunächst einmalig.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergPR/Kommunikation F MAGGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.dewww.f-mag.netwww.facebook.com/FMaggiesOriginal-Content von: Gruner+Jahr, F MAG, übermittelt durch news aktuell