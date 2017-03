Hamburg (ots) -In der neuen Ausgabe von BARBARA (ab sofort im Handel) sprechenBarbara Schöneberger und die Musikerin Judith Holofernes,Mitgründerin von der Popband "Wir sind Helden", über dieungeschminkte Wahrheit. "Ich fühle mich nicht hübsch, wenn ich ausder Maske komme. Das Gegenteil ist der Fall, das ist dochdeprimierend", sagt die Sängerin. "Zu viel Schminke macht einfachkein gutes Lebensgefühl. Und lenkt außerdem von unseren Inhalten ab.Ich bin doch nicht angetreten, um irgendwie auszusehen. Das ist nichtmein Kerngeschäft." Klar ist: Am Ende des Tages ist es wichtig, manselbst zu sein. Zu Helden-Zeiten habe sich Holofernes manchmal einKleidungsstück oder eine Frisur aufschwatzen lassen, und sich dannunwohl gefühlt. Heute weiß sie: "Dann zwickt es und kneift im Bauchund man zieht den ein und dann redet man plötzlich Scheiße, weil vorlauter Baucheinziehen kein Sauerstoff mehr im Hirn ankommt."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell