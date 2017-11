Juckende Qual! Neue biologische Therapie hilft natürlich gegen atopische Dermatitis (FOTO)

--------------------------------------------------------------Symptom Juckreiz stoppenhttp://ots.de/abjsx--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Die entzündliche Hauterkrankung Neurodermitis (auch atopischeDermatitis genannt) ist beim Menschen gut bekannt. Die Krankheittritt in Schüben, mit quälendem Juckreiz und trockener Haut auf. Dochauch Hunde können davon betroffen sein und zeigen hier ähnlicheSymptome: rote, schuppige Hautstellen und unaufhörlicher Juckreiz.Doch während der Mensch bewusst versucht, das Kratzen zu umgehen oderzu unterdrücken, geht der Hund dem Reiz nach - und zwar immer undüberall. Je nachdem wie ausgeprägt die atopische Dermatitis ist, kanndas auf Dauer sehr zu Lasten des Hundegemüts gehen. Er legt eingereiztes, unruhiges Verhalten gegenüber der Familie und anderenHunden an den Tag. Die Hautstellen, die der Vierbeiner mit den Pfotenimmer wieder "bearbeitet", beleckt und beknabbert, entzünden sich undnässen. Auch der Hundehalter leidet unter dem Anblick seines sichquälenden, geliebten Tieres. Außerdem ist das Kratzgeräusch am Fellnicht nur tagsüber allgegenwärtig, sondern stört auch den nächtlichenSchlaf.Der Tierarzt kann helfen - mit einer gut verträglichenbiologischen BehandlungIst eine Pollen-, Umwelt- oder Futtermittelallergie, Parasiten,eine bakterielle Infektion oder ein Pilzbefall als Ursache desJuckreizes ausgeschlossen, liegt eine atopische Dermatitis nahe.Jetzt kann der Tierarzt eine neuartige, gut verträglicheMonatsspritze verabreichen, die spezifisch gegen den Juckreiz wirkt.Diese biologische Therapie basiert auf sogenannten "monoklonalenAntikörpern", die den Auslöser des Juckreizes neutralisieren. Da sieden natürlichen Hundeantikörpern gleichen, werden sie so vom Körperverstoffwechselt, ohne dabei Leber oder Nieren zu belasten. DasPräparat ist sehr gut verträglich und kann parallel zu anderengängigen Medikamenten oder Therapien verabreicht werden. Eine Spritzehält 30 Tage und ist für die Daueranwendung gut geeignet.Mehr Informationen unter: www.initiative-gegen-jucken.dePressekontakt:Yupik PR GmbHAngela Steere - a.steere@yupik.deTheres Eisenreich - t.eisenreich@yupik.deTelefon: 0221 - 130 560 60Original-Content von: Zoetis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell