Jubilant Therapeutics nimmt an bevorstehenden Investorenkonferenzen teil

Bedminster, N.j. (ots/PRNewswire) - Jubilant Therapeutics Inc. (https://www.jubilanttx.com/), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunkrankheiten zu erfüllen, gab heute bekannt, dass die Unternehmensleitung an drei bevorstehenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird.- Die Credit Suisse 29th Annual Healthcare Conference findet vom 9. bis 12. November statt. Jubilant Therapeutics wird am Mittwoch, 11. November um 8:00 Uhr Eastern Time (ET) präsentieren. Klicken Sie hier (https://www.credit-suisse.com/us/en/investment-banking/global-markets/equities/cash-equities/corporate-access-calendar.html), um sich zu registrieren und teilzunehmen.- Das LSX Investival Showcase findet vom 11. bis 16. November statt. Jubilant Therapeutics stellt während dieser Veranstaltung eine virtuelle Unternehmenspräsentation vor, die anschließend auf dem Veranstaltungsportal verfügbar sein wird. Klicken Sie hier (https://www.lsxleaders.com/investival-showcase), um sich zu registrieren und teilzunehmen.- Die Jefferies 2020 Virtual London Healthcare Conference findet vom 17. bis 19. November statt. Jubilant Therapeutics wird virtuell an dieser Konferenz teilnehmen und für Meetings zur Verfügung stehen. Klicken Sie hier (https://www.jefferies.com/IdeasAndPerspectives/Conferences/325/111720), um sich zu registrieren und teilzunehmen.Informationen zu Jubilant Therapeutics Inc.Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das potente und selektive kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu erfüllen. Seine fortschrittliche Forschungsstrategie integriert strukturbasiertes Design und Berechnungsalgorithmen, um neuartige, präzise Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln, die sowohl gegen erste Ziele ihrer Art als auch gegen validierte, aber hartnäckige Ziele in genetisch definierten Patientenpopulationen gerichtet sind. Die unternehmerisch denkende Führung und die wissenschaftlichen Teams des Unternehmens streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem sie ein Geschäftsmodell anwenden, das die bewährten und synergetischen Fähigkeiten der Wertschöpfungskette und der gemeinsamen Dienstleistungen von Jubilant Life Sciences Limited nutzt. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats geleitet. Für mehr Information, besuchen Sie uns auf www.jubilanttx.com (http://www.jubilanttx.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx (https://twitter.com/JubilantTx) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jubilant-therapeutics-inc/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpgPressekontakt:MacDougall for Jubilant Therapeutics Inc.Holly Hancock oder Susan Sharpehhancock@macbiocom.com oder ssharpe@macbiocom.com(781) 657-9097Original-Content von: Jubilant Therapeutics Inc., übermittelt durch news aktuell