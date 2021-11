Jubilant Therapeutics Inc nimmt an bevorstehenden Investorenkonferenzen teil

Bedminster, New Jersey (ots/PRNewswire) -Jubilant Therapeutics Inc. (https://www.jubilanttx.com/), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das niedermolekulare Präzisionstherapeutika entwickelt, um den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken, hat heute bekannt gegeben, dass die Geschäftsleitung unter der Leitung von CEO Syed Kazmi auf den folgenden Investorenkonferenzen vertreten sein und an Einzelgesprächen teilnehmen wird:- Jefferies London Healthcare Conference Datum: Donnerstag, 18. November und Freitag, 19. November 2021 (virtuell)- Piper Sandler Annual Healthcare Conference 2021 Datum: Montag, 29. November 2021 (virtuell)Informationen zu Jubilant Therapeutics IncJubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das potente und selektive niedermolekulare Modulatoren entwickelt, um ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu decken. Die fortschrittliche Discovery-Engine integriert strukturbasiertes Design und Rechenalgorithmen, um neuartige Präzisionstherapeutika zu entdecken und zu entwickeln - sowohl für First-in-Class-Targets als auch für validierte, aber schwer zu behandelnde Targets in genetisch definierten Patientenpopulationen. Das Unternehmen plant, noch in diesem Jahr einen IND-Antrag für den ersten seiner Klasse zweifachen Inhibitor von LSD1/HDAC6 für solide und hämatologische Malignome einzureichen, gefolgt von einem zweiten IND-Antrag für einen PRMT5-Inhibitor, der die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, und erweiterte präklinische Profilerstellung des neuartigen PDL- 1,der die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und wissenschaftlichen Vorständen geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx (https://twitter.com/JubilantTx) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/jubilant-therapeutics-inc/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1064788/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpgPressekontakt:Eric GoldsteinLifeSci AdvisorsTel.:+1 646-791-9729E-Mail: egoldstein@lifesciadvisors.comOriginal-Content von: Jubilant Therapeutics Inc., übermittelt durch news aktuell