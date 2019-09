Jubilant Life Sciences gibt Ernennung von Dr. Syed Kazmi zum President und CEO von Jubilant Therapeutics Inc., seines neuen innovativen Unternehmens in den USA, bekannt

Yardley, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Jubilant Life SciencesLimited hat bekannt gegeben, dass Dr. Syed Kazmi, PhD, MBA, JubilantTherapeutics Inc., seinem neuen innovativen biopharmazeutischenUnternehmen in den USA, als President und Chief Executive Officerbeitreten wird.Dr. Kazmi war zuvor für die Novartis Pharmaceuticals Corporationals Vice President, Global Head of Business Development & Licensingfor Oncology, tätig.Zu Beginn dieses Jahres hat Jubilant Life Sciences bestimmtefirmeneigene Innovationsressourcen ausgegliedert, die sich inverschiedenen Phasen der Entdeckung und Entwicklung bei JubilantTherapeutics befinden. Das neue Unternehmen verfügt über eineinzigartiges Geschäftsmodell, einer Kombination aus halbvirtuellemSetup und beträchtlichen Synergien mit dem Rest von Jubilant LifeSciences, einschließlich einer strategischen Partnerschaft mitJubilant Biosys, einer weltweit führenden präklinischen CRO.Die Strategie von Jubilant Therapeutics besteht darin, neuartigeniedermolekulare Modulatoren wichtiger und bisher nichtkrankheitsrelevanter Targets primär in der Onkologie zu entdecken undzu entwickeln und kreative Partnerschaften aufzubauen, um innovativeTherapeutika für Patienten in Not bereitstellen zu können.Die aktuelle Pipeline des Unternehmens umfasst einen neuartigendualen epigenetischen Inhibitor LSD1/HDAC6 zur Deckung unerfüllterAnforderungen bei flüssigen Krebsarten wie akuter myeloischerLeukämie (AML), niedermolekulare PDL-1-Therapie mit vergleichbarerWirksamkeit wie bei großen Molekülen und geringeren Nebenwirkungen,einen niedermolekularen PAD4-Inhibitor mit Potenzial zur Deckungunerfüllter Anforderungen in Bezug auf mehrere Autoimmunkrankheitenund einen PRMT-5-Inhibitor für Lymphom."Wir heißen Herrn Kazmi als CEO von Jubilant Therapeutics herzlichwillkommen", so Shyam Bhartia und Har Bhartis, Chairman undCo-Chairman von Jubilant Life Sciences. "Herr Kazmi kann auf eineerfolgreiche 25-jährige Karriere in den Bereichen M&A, Lizenzierung,strategische Zusammenarbeit und F&E in spezialisierten Biotech- undin großen Pharmaunternehmen zurückblicken. Wir sind überzeugt, dassseine umfangreiche Erfahrung Jubilant Therapeutics zu einemerfolgreichen globalen biopharmazeutischen Unternehmen im klinischenStadium machen wird, dessen Mission es ist, das Leben von Patientenmit schweren Krankheiten zu transformieren.""Ich fühle mich geehrt, als CEO die Pipeline-Vermögenswerte undKollaborationen weiter auszubauen und somit die Markteinführung neuerinnovativer Medikamente zu beschleunigen. Ich freue mich darauf,Jubilant Therapeutics zu einem erstklassigen Biopharmaunternehmenauszubauen", so Syed Kazmi.Informationen zu Jubilant TherapeuticsJubilant Therapeutics Inc., eine Tochtergesellschaft von JubilantLife Sciences Ltd., ist ein innovatives biopharmazeutischesUnternehmen mit Sitz in den USA, das bahnbrechende Therapien zurBehandlung unerfüllter medizinischer Anforderungen bei schwerenKrankheiten wie Krebs entwickelt. Weitere Informationen finden Sieauf: www.jubltherapeutics.comInformationen zu Jubilant Life SciencesJubilant Life Sciences Limited ist ein integriertes globalesPharma- und Life-Science-Unternehmen, das in den BereichenPharmazeutika, Life-Science-Ingredienzien und für andere Unternehmen,darunter Drug Discovery Solutions, India Branded Pharmaceuticals undProprietary Innovation, tätig ist. Weitere Informationen finden Sieauf: www.jubl.com.Logo- https://mma.prnewswire.com/media/972241/Jubilant_Therapeutics_Logo.jpgPressekontakt:sudhakar.safaya@jubl.comOriginal-Content von: Jubilant Theraputics, übermittelt durch news aktuell