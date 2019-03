Jubilant Biosys führt erstmals das neueste SPR-System von ForteBio in Indien für fragmentbasiertes Screening und Charakterisierung von Leitstrukturen ein

Finanztrends Video zu



Bengaluru, Indien, und San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Jubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Life SciencesLtd., meldete heute die Erweiterung seiner Kunden zur Verfügungstehenden Plattform für Lösungen zur Wirkstoffentwicklung durch dasfortschrittliche Pioneer FE-System an. Das Pioneer FE-System vonForteBio, der Geschäftsbereich für biologische Präparate vonMolecular Devices, ist die nächste Generation vonSPR-Instrumentierung für die labelfreie Charakterisierung vonBiomolekülen. Das Pioneer-System nutzt die einzigartigeOneStep®-Gradienteninjektionstechnologie, um fragmentbasiertesScreening zu ermöglichen, und ist außerdem empfindlich genug, um hoheAffinität oder kovalente Bindung zu messen. Pioneer-Systeme mitOneStep®-Technologie können bis zu 768 Fragmente in 24 Stundenanalysieren und während des ersten Screenings Aufschluss über dieKinetik gewinnen, sodass keine weiteren Screenings erforderlich sind.Das Pioneer-System ist das erste in Indien und Teil von Jubilantskontinuierlicher Investition in neue Technologien, um denBedürfnissen seiner Innovatorenkunden gerecht zu werden. MarcelVelterop, President von Jubilant Biosys, kommentierte dieseEntwicklung mit den Worten: "Die Erweiterung durch das PioneerSPR-System bedeutet ein erhebliches Upgrade und eine enormeBeschleunigung unserer Kleinmolekül-Hit-Finder-Engine für neuartigeTargetklassen."Greg Milosevich, President von Molecular Devices, erklärte: "Wirfreuen uns sehr, dass Jubilant die Pioneer-Plattform übernimmt undwir sie sowie die Ziele ihrer Kunden für beschleunigteWirkstoffentwicklungsprogramme mit kleinen Molekülen fortanunterstützen dürfen."Informationen zu Jubilant Biosys LimitedJubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant LifeSciences Ltd., ist ein integriertes globales Pharma- und LifeSciences-Unternehmen mit Niederlassungen in Bengaluru und Noida inIndien. Jubilant Biosys ist für seine Fachkenntnisse in verschiedenentherapeutischen Bereichen bekannt, wie u.a. Onkologie,Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen und Entzündungen und ZNS. SeineGeschäftsmodelle umschließen sowohl funktionelle als auch integrierteDienstleistungen für die Medikamentenentwicklung bis hin zu IND,einschließlich GLP- und GMP-Leistungen, urheberrechtlich geschützterunternehmensinterner Innovation und strategischen Investitionen alsKernkomponenten, die für kollaborative Forschung, Partnerschaften undAuslizensierung verfügbar sind.Informationen zu Molecular Devices, LLCMolecular Devices ist einer der weltweit führenden Anbieter vonleistungsstarken bioanalytischen Messsystemen, Software undVerbrauchsgütern für Life Science-Forschung sowie für pharmazeutischeund biotherapeutische Entwicklungen. Sein breitgefächertesProduktportfolio umschließt Plattformen für Hochdurchsatz-Screening,Genom- und Zellanalyse, Kolonieselektion und Mikroplatten-Detektion.Diese technologisch führenden Produkte ermöglichen Wissenschaftlern,ihre Produktivität und Effektivität zu steigern, was dieForschungsarbeit beschleunigt und zur schnelleren Entwicklung neuerTherapeutika führt. Molecular Devices engagiert sich für diekontinuierliche Entwicklung innovativer Lösungen für LifeScience-Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im SiliconValley, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzenWelt.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/842737/Logo_Jubilant_Biosys_Logo.jpgBild - https://mma.prnewswire.com/media/842736/Banner_Jubilant_Biosys_PR_28March2019.jpgPressekontakt:Kontakt - Saurabh Kapure - Saurabh.Kapure@jubilantbiosys.comOriginal-Content von: Jubilant Biosys Ltd, übermittelt durch news aktuell