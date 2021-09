Jubilant Biosys Limited gibt Ernennung von Giuliano Perfetti zum Chief Executive Officer bekannt

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Jubilant Biosys Limited hat heute die Ernennung von Giuliano Perfetti zum Chief Executive Officer bekannt gegeben.Perfetti verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Unternehmen und globalen Märkten sowie über Fachkenntnisse in den Bereichen Strategie, Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung. Er hat Geschäftstransformations- und Expansionsprogramme geleitet, unter anderem für renommierte Unternehmen wie Accenture und Astrazeneca. Vor seiner Tätigkeit bei Jubilant Biosys war Perfetti als Chief Commercial Officer bei Fabbrica Italiana Sintetici (F.I.S) tätig und für die Strategie und Umsetzung des Wachstumsplans des Unternehmens sowie für den Ausbau des weltweiten Geschäfts für Scale-up- und kommerzielle Dienstleistungen verantwortlich.Shyam S. Bhartia, Vorsitzender, und Hari S. Bhartia, Co-Vorsitzender und Geschäftsführer von Jubilant Pharmova, erklärten: "Jubilant Biosys freut sich, Giuliano in einer Phase an Bord zu holen, in der wir durch Investitionen in die Infrastruktur und neue Kapazitäten schnelle Fortschritte beim Ausbau unserer Dienste für die Arzneimittelforschung und des CDMO-Geschäfts erzielen.""Ich freue mich sehr, meine Tätigkeit bei der Jubilant Bhartia Group in einer so entscheidenden Zeit des Wachstums und der Investitionen anzutreten und den Kunden ein vollständig integriertes Angebot, von der Wirkstoffforschung bis zur Entwicklung und kommerziellen Produktion, zu bieten", erklärte Giuliano Perfetti mit Blick auf seine Ernennung.Informationen zu Jubilant Biosys LimitedJubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Pharmova Limited, einem integrierten globalen Pharmaunternehmen, ist in Bengaluru und Noida in Indien vertreten. Jubilant Biosys bietet Auftragsforschung und -entwicklung für pharmazeutische Innovatoren weltweit. Jubilant Biosys verfügt über nachweisliches Know-how in funktionalen Dienstleistungen in der Chemie, einschließlich Computerchemie, medizinische und synthetische Chemie, pharmazeutische Forschung und Entwicklung und GMP-Scale-up-Fähigkeiten bis Phase II. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens in der Biologie gehören Strukturbiologie, In-vitro-Biologie, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik, In-vivo-Pharmakologie und Toxikologie. Darüber hinaus verfügt Jubilant Biosys über integriertes Forschungs-Know-how mit einer Erfolgsbilanz von über 80 Programmen in verschiedenen therapeutischen Bereichen, unter anderem in der Onkologie und in den Bereichen Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündungen, ZNS und die Erweiterung auf seltene Krankheiten.Weitere Informationen: www.jubilantbiosys.comInformationen zu Jubilant Pharmova LimitedJubilant Pharmova Limited (vormals Jubilant Life Sciences Limited) ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Arzneimittel, Auftragsforschung und -entwicklung sowie proprietäre neuartige Arzneimittel tätig ist. Das Pharmageschäft über Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL) beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Radiopharmaka mit einem Netzwerk von 48 Nuklearapotheken in den USA, Produkten für die Allergietherapie, Auftragsfertigung von sterilen injizierbaren und nicht sterilen Produkten, Arzneistoffen und festen Dosierungsformulierungen durch sechs von der USFDA zugelassene Produktionsstätten in den USA, Kanada und Indien. Jubilant Biosys Limited bietet Auftragsforschung und Entwicklungsdienstleistungen über drei Weltklasse-Forschungszentren in Bengaluru, Noida und Greater Noida in Indien. Jubilant Therapeutics ist im Bereich proprietäre neuartige Medikamente tätig und ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das bahnbrechende Therapien im Bereich der Onkologie und Autoimmunerkrankungen entwickelt. Jubilant Pharmova Limited beschäftigt ein Team von rund 5.800 Menschen unterschiedlichster Kulturen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist "Partner der Wahl" von führenden Pharmaunternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.jubilantpharmova.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpg)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1609414/Mr_Giuliano_Perfetti_CEO_Jubilant.jpgPressekontakt:für Geschäftsentwicklung Kontakt: Ravichandran Sbd@jubilantbiosys.com+91-(0)80-66628250Original-Content von: Jubilant Biosys Ltd, übermittelt durch news aktuell