Jubiläumsprogramm des Polnischen Instituts Düsseldorf anlässlich des 100. Jahrestages der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens 1918-2018 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -#PL100! Wir feiern! / Swietujemy #PL100!Wir freuen uns, dass jedes Jahr am 11.11. am Rhein die fünfteJahreszeit - der Karneval - beginnt. In diesem Jahr können die Polenund die Deutschen verstärkt zusammen feiern. Denn der 11.11. ist inPolen ein Nationalfeiertag und gerade im November feiern sie den 100.Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 - 2018 nach 123Jahren Teilungen. Aus diesem Anlass hat das Polnische InstitutDüsseldorf ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm vorbereitet undlädt alle Interessierte zur Teilnahme herzlich ein.Das Institut beginnt das Programm mit der Reihe "Polnischer Filmon Tour 7" (Filmstart am 06.11.2018 im Kino Bambi) in Düsseldorf.Darin u.a. "Cold War" (Beste Regie in Cannes 2018) desOscarpreisträgers Pawel Pawlikowski. Auch "Die Maske" von MalgorzataSzumowska erhielt bereits wichtige internationale Preise wie denSilbernen Bären für die Beste Regie bei der Berlinale 2018. ZurKrönung der Reihe wird ein Abend mit "Die Bestie" und "Mania", zweiKlassiker der Filmgeschichte mit Stummfilmstar Pola Negri, die vor100 Jahren gedreht wurden, in der Zeit als der Erste Weltkrieg zuEnde ging und Polen seine Unabhängigkeit wiedererlangte. Die beidenVorführungen im Kino Black Box im Filmmuseum werden von derhervorragenden Indie-Band Czerwie musikalisch begleitet.Wie jeder Staat brauchte auch das wieder entstandene Polen damalseine eigene Armee. Wer weiß es heutzutage, dass hierzu den Anfang diesog. "Blaue Armee" gab? Von der Entstehung der polnischen Armee inFrankreich 1917 und von der damaligen polnisch-französischenZusammenarbeit handelt die Geschichtsausstellung "Die Blaue Armee"des Institut francais und des Polnischen Instituts (Eröffnung am07.11.2018).Bereits mit der aktuellen Ausstellung "Witkacy. Ein genialerHooligan" erzählt das Institut mit dem angesehenen MOCAK-Museum ausKrakau über das Kulturleben der Zwischenkriegszeit in Polen kurz nachWiedererlangung der Unabhängigkeit. In diesem Rahmen warten auf dieBesucher tolle Kunstaktionen wie die Wiederbelebung derPortrait-Firma Witkacy, bei denen die Ausstellungsbesucher vondeutschen und polnischen Künstlern Brigitte Dümling, Renata Jaworska,Edith Oellers, Simon Evertz und Anna Tatarczyk porträtiert werden.Bei dem Filmprojekt "Avantgarde trifft Moderne" zeig das Institut denAvatar-anmutenden Trick- und Animationsfilm "Miazmat" von PlatigeImage - eine phantasievolle Auseinandersetzung mit der Kunsttheorieder "Reinen Form" von Witkacy (16.11.2018).Die Geschichte und zwar die vor 1000 Jahren nimmt das Institut zumAnlass und präsentiert eine ungewöhnliche Ausstellung, die beides -Geschichte und die Gegenwart - auf kreative Art verbindet. ZumAbschluss des Schmuckdesign-Workshops mit einer der bekanntestenDesignerinnen aus Polen Anna Orska an der Akademie für Mode undDesign in Düsseldorf wird in der Institutsgalerie die Ausstellung"1000-jähriges Holz in Schmuck" gezeigt. Eine uralte Eiche, aus dervor 1000 Jahren die erste Siedlung Poznan/ Posen erbaut wurde, kehrtin einer neuen, künstlerischen Gestalt zurück. Die eindrucksvollenHalsketten präsentieren wir zum erstem Mal in Deutschland, inKooperation mit dem Archäologischen Reservat Genius loci in Posen.Zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polensund aus Anlass des 80. Geburtstags von Zygmunt Krauze ehrt dasE-MEX-Ensemble in Zusammenarbeit mit dem Polnischen InstitutDüsseldorf, ON Neue Musik Köln und dem Deutschlandfunk den polnischenKomponisten mit einem repräsentativen Konzert. Als Gäste desEnsembles wirken bedeutende Musikerpersönlichkeiten aus Polen mit:der Komponist Marcin Stanczyk, die Starkomponistin und SopranistinAgata Zubel und der Drehleierspieler Dariusz Trzcinski. Höhepunkt desAbends am 28.11.2018 in der Kölner Kunststation St. Peter ist die ausdiesem Anlass entstandene Uraufführung des titelgebenden Werks UNSEENvon Marcin Stanczyk, ein Auftragswerk des E-MEX-Ensembles, ermöglichtdurch Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft desLandes NRW.Pressekontakt:Andrzej Kolinski, Polnisches Institut Düsseldorfandrzej.kolinski@instytutpolski.org,Tel. +49-211-8669612Original-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell