Jubiläumsempfang der Kindernothilfe: Mit Frauen-Power für mehr Gerechtigkeit

Duisburg (ots) - "Arm zu sein bedeutet noch lange nicht, hilfloszu sein", betonte Dr. Auma Obama in ihrer Gastrede zum 60. Jubiläumder Kindernothilfe am Freitag im Duisburger Landschaftspark Nord. DerAbend mit rund 400 Gästen stand unter dem Motto "Kinderrechte dürfenkeine Träume bleiben" und rückte das starke Engagement von Müttern inden Selbsthilfegruppen der Kindernothilfe in den Mittelpunkt.Eröffnet wurde der Abend von Duisburgs Oberbürgermeister SörenLink und Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe."Es ist großartig zu erleben, wie die Arbeit in unseren ProjektenKreise zieht. Das ist vor allem durch die Unterstützung von vielenSpenderinnen und Spendern möglich, die uns seit Jahren begleiten.Dafür danken wir sehr herzlich", so Weidemann.Kindernothilfe-Botschafterin Christina Rau tauschte sich mit einerinternationalen Expertenrunde über die Wirksamkeit vonSelbsthilfegruppen zur Armutsbekämpfung aus und berichtete von ihrenErfahrungen aus Äthiopien: "Ich bin begeistert, was die Frauen in denKindernothilfe-Selbsthilfegruppen aus eigener Kraft schaffen. Sieverändern nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das ihrer Kinder."Rund 35.000 Selbsthilfegruppen unterstützt die Kindernothilfeweltweit und erreicht allein dadurch mehr als 1,7 Millionen Mädchenund Jungen.Moderiert wurde der Abend von Kindernothilfe-Botschafterin SabineHeinrich.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe seit 60 Jahren benachteiligteMädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges undselbstbestimmtes Leben. Sie fördert fast 700 Projekte und leistetHumanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert dieKindernothilfe fast 2 Millionen Kinder und ihre Familien undGemeinschaften in insgesamt 33 Ländern der Erde, um ihreLebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Fotos von der Veranstaltung finden Sie hier:www.kindernothilfe.de/mediendatenbank (Zugang über den Gastbereich)Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.demobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell