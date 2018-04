Jubiläum: medizini feiert 44. Geburtstag mit Einhorn-Superposter / Apotheken-Kindermagazin zeigt erstmals ein Fabelwesen - Einhorn-Fans werden es lieben (FOTO)

Baierbrunn (ots) -medizini begeistert jeden Monat rund 1,4 Millionen Kinder, esweckt ihre Neugierde, vermittelt viel Wissen, fördert dieVorstellungskraft - und bringt sie zum Lachen. Und das seitsagenhaften 44 Jahren! "Zu unserem Jubiläum haben wir dassagenumwobene Einhorn als ganz besonderes Tier für unser Superpostergewählt", erläutert medizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Denn einFabelwesen als Superposter gab es in unserer 44-jährigen Geschichtenoch nie."Kreativer Jubiläums-ZeichenwettbewerbSo zeigt die medizini-Mai-Ausgabe auf DIN-A1-Größe einwunderschönes weißes Einhorn vor einem mystisch blauenWeltraum-Himmel. Ihre Kreativität können die kleinen Einhorn-Fansbeim großen Jubiläums-Zeichenwettbewerb sprudeln lassen, bei demihrem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt sind und tolle Gewinnewinken. Alle Infos dazu finden sie ab 1. Mai unterwww.medizini.de/einhorn . Natürlich erfahren die kleinenmedizini-Leser darüber hinaus auch viel Wissenswertes und Skurrilesaus der Welt des Einhorn: So ziert das Fabeltier Städte- undLänderwappen wie beispielsweise in Großbritannien. Man findetEinhörner als Skulpturen in Parks, als beliebtes Motiv in der Kunstoder als Karussell-Reittier. Auch in der Natur gibt es zahlreicheTiere mit "rätselhaften" Hörnern, wie das Panzernashorn aus Asienoder den männlichen Narwal.97 "Einhorn"-Apotheken in DeutschlandUnd weil Einhörner angeblich magische und heilende Kräfte haben,wurden hierzulande viele Apotheken nach ihnen benannt: Alleine inDeutschland gibt es 97 Apotheken mit diesem Namen. All diese Infossind liebevoll und detailreich illustriert in der Mai-Ausgabe vonmedizini.44 Jahre medizini:Im Laufe von über vier Jahrzehnten hat medizini Kultstatuserreicht, ziert die Kinder- und Klassenzimmer von Generationen. Esklärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische,altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf.Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und dievielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin bestehtaus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen dieschönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessanteSachthemen mit kurzen Texten und aufwendigen Illustrationenpräsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi& Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufteAuflage bei 1.394.250 Exemplaren (IVW I/2018). medizini erscheint imWort & Bild Verlag.Pressekontakt:Gudrun KreutnerLeitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - medizini, übermittelt durch news aktuell