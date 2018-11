Mainz (ots) -Anlässlich des Moderationsjubiläums von Harald Lesch zeigt das ZDFan zwei Dienstagen in Folge (20. November 2018, 23.00 Uhr, und 27.November 2018, 22.45 Uhr) neue Ausgaben der Wissenschaftsreihe"Leschs Kosmos" über Gewalt und Angst. "Es sind keine leichtenThemen, aber sehr relevante", sagt Harald Lesch.Schlägereien bei Demonstrationen, Übergriffe auf Rettungskräfteund Hass im Netz: Stimmt es, dass die Gesellschaft immer brutalerwird? In der ersten Folge "Die Gewalt in uns - verroht dieGesellschaft?" ergründet der Moderator den Ursprung von Gewalt.Außerdem beleuchtet er, ob die innere Stimme als Wertekompass zuunserem genetischen Erbe gehört oder erst im Laufe des Lebens erlerntwird.In der Woche darauf erläutert Harald Lesch in "Fürchtet Euch! Wasdie Angst mit uns macht" wissenschaftliche Fakten über ein Gefühl,das jeden Menschen begleitet, weil es lebenswichtig ist: Angst. DochAngst kann auch krank machen. Terror macht aus Angst eine Waffe. UndAngst löst im Körper die gleichen chemischen Reaktionen aus wieStress. Forschungen zeigen: Das starke Gefühl kann nachhaltigeVeränderungen im Gehirn bewirken - wird Angst sogar vererbt?Am 3. September 2008 lief die erste Folge "Leschs Kosmos" (bis2014 "Abenteuer Forschung") im ZDF, mehr als 100 Ausgaben wurdenbisher ausgestrahlt. Jede Ausgabe beschäftigt sich monothematisch mitrelevanten Themen unserer Zeit. Diesen nähert sich Harald Lesch auswissenschaftlicher Sicht und bringt den Zuschauern Fakten,Forschungsergebnisse und aktuelle gesellschaftspolitischeDiskussionen näher.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/leschskosmosLeschs Kosmos auf ZDF.de mit den Themen der vergangenen zweiJahre: http://leschskosmos.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell