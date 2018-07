Hamburg (ots) - Internationale Konflikte und Krisen, Dauerproblemeder Bundeswehr, Rüstungsexporte sowie Abrüstungsbemühungen: Seiteinem halben Jahrhundert berichtet die Sendereihe "Streitkräfte undStrategien" im NDR Hörfunk kritisch über Entwicklungen der Militär-und Sicherheitspolitik. Die Sendung ist einzigartig in der ARD undläuft alle 14 Tage jeweils am Sonnabend und Sonntag 30 Minuten langmit Analysen, Interviews und Reportagen auf NDR Info. Die Reihe gibtes auch als Podcast. Die Manuskripte der Sendung werden seit Jahrenkostenlos als Newsletter verschickt.Zum 50. Geburtstag von "Streitkräfte und Strategien" wird es aufNDR Info eine knapp 60 Minuten lange Jubiläumssendung geben.Eingegangen wird dabei auf die wichtigsten Ereignisse, die in derSendereihe in den vergangenen 50 Jahren thematisiert und analysiertworden sind. So geht es beispielsweise um die sogenannteNachrüstungsdebatte und die Aufstellung von US-Mittelstreckenraketenin Europa in den 1980er Jahre, um die Abwicklung der NationalenVolksarmee der DDR nach der deutschen Einheit, aber auch um den vonder Bundeswehr angeforderten Luftschlag bei Kunduz sowie dieGorch-Fock-Affäre.Zu hören ist die Sondersendung am Sonnabend, den 14. Juli, um19.05 sowie am Sonntag, den 15. Juli, um 12.05 Uhr auf NDR Info. DieJubiläumssendung kann auch als XXL-Podcast heruntergeladen werden.Länge ca. 75 Minuten.Andreas Flocken, seit 2001 verantwortlicher Redakteur: "Angesichtsder komplexen internationalen Konflikte ist die NDR Info-Sendereihe'Streitkräfte und Strategien' längst keine Nischen-Sendung mehr."Thorsten Kodalle, Dozent an der Führungsakademie der Bundeswehr:"Recherchestark und ein wichtiger Impulsgeber. Die am bestenrecherchierte deutschsprachige Quelle für Sicherheitspolitik."Premiere hatte die Sendereihe "Streitkräfte und Strategien" am 8.Juli 1968. Begründer war der spätere stellvertretendeNDR-Hörfunk-Chefredakteur Bernhard Wördehoff. Die Absicht war, dieNachrichten und Aktuell-Berichterstattung über außen- undsicherheitspolitische Themen durch die Sendereihe zu vertiefen. NachWördehoff war Karl-Heinz Harenberg 30 Jahre lang verantwortlicherRedakteur der Sendung. Harenberg prägte "Streitkräfte und Strategien"mit seinem kritischen Ansatz entscheidend. Seit 2001 ist AndreasFlocken redaktionell für die Sendereihe verantwortlich. Auf derInternet-Seite der Hörfunk-Reihe werden unter ndr.de/streitkraeftedie wichtigsten Themen der Sendung ergänzt und weiter vertieft.Interviews werden dort als Langfassung online gestellt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell