Unterföhring (ots) -Dauerbrenner mit Erfolgsgarantie: Frank Rosin startet mit "RosinsRestaurants - Ein Sternekoch räumt auf" am Dienstag, 21. März 2017,um 20:15 Uhr in die 10. Staffel. Seit über sechs Jahren ist der mitzwei Sternen ausgezeichnete TV-Koch bei kabel eins unterwegs, umverzweifelte Gastronomen vor dem Ruin zu retten - mit großem Erfolg."Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf" erzielt Top-Quotenvon bis zu 10,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.*"Dein Laden ist ein einziger Dreckstall", stellt Frank Rosinschonungslos fest. Im "Schaarschmidt an der Ahr" herrscht eineinziges Chaos. Unfassbare Zustände in der Küche machen Rosin zumAuftakt seiner Jubiläumsstaffel sprachlos. Gastwirt Björn istkomplett überfordert, sieht aber auch ein: "Ich brauche wirklichHilfe." 450.000 Euro Schulden und aktuell 150 Euro Umsatz in derWoche - das sind die nackten Zahlen. Eigentlich hat Björn die bestenVoraussetzungen: Er stammt aus einer renommierten Gastro-Familie -Mutter wie Vater waren Sterneköche - und sein Restaurant liegt aneiner beliebten Wanderroute. Frank Rosin sieht nur noch eineMöglichkeit und mobilisiert den Familien-Clan. Gibt es überhaupt nocheine Chance für das Lokal?Singender Rosin: Als Jubiläumsgeschenk lädt "K1Magazin"-Moderatorin Kathy Weber den Sternekoch auf die lustigsteAutofahrt seines Lebens durch seine Heimatstadt Dorsten ein. Beim"Carpool Karaoke" verrät Frank Rosin auch bislang unbekannte Detailsaus seinem Leben - direkt im Anschluss an "Rosins Restaurants" im "K1Magazin" um 22:30 Uhr."Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" ab Dienstag, 21.März 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins* Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope/ ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Research