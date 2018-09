Jubiläum: Luftfahrt-Spezialist BFFT aeromotive feiert 5-jähriges Firmenbestehen (FOTO)

Gaimersheim (ots) -Seit 5 Jahren ist die BFFT aeromotive GmbH mit Sitz in Gaimersheimkompetenter Entwicklungsdienstleister in der Luft- undRaumfahrtbranche. Heute blickt der Spezialist fürAerospace-Technologien auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück.Die BFFT aeromotive GmbH hat sich den Transfer von Technologienaus der Fahrzeugtechnik in die Luftfahrtbranche zum Ziel gesetzt undbeschäftigt knapp 50 Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland.Schwerpunkte dabei sind die Fertigung, Validierung und Entwicklungvon Systemumgebungen für Prüf-, Analyse- und Auswerteanwendungen. DieLeistungen im Bereich der Fertigung decken sowohl die Konstruktionund die Integration von Systemkomponenten in Simulatoren als auch denAufbau von Aircraft Ground Equipment ab. In der Validierung hat sichder Luftfahrtdienstleister umfassende Expertise in der Überprüfungvon branchenübergreifenden Synergien, der Verifizierung vonErgebnissen aus Funktions- und Abnahmetests und in der Evaluierungvon neuen Systemen und Lösungen aufgebaut. Das Leistungsportfoliowird durch die Prototypenentwicklung von Simulatoren, Exponaten undFunktionsmustern sowie die Entwicklung von Testautomatisierungen undwebbasierten Datenbanken abgerundet. Zum Kundenportfolio gehört nebender international agierenden Airbus Group insbesondere die FirmaHENSOLDT mit Sitz in Taufkirchen. Das Unternehmen mit denSchwerpunkten der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik istweltweit führend im Bereich ziviler und militärischer Sensorlösungen.Der Luftfahrt-Spezialist BFFT aeromotive ist ein 100 prozentigesTochterunternehmen der BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH. Dierund 800 Mitarbeiter des Fahrzeugtechnikentwicklers mit denSchwerpunkten Fahrerassistenzsysteme, Elektrifizierung undDigitalisierung arbeiten in Büros in Deutschland, Italien und denUSA. Hauptkunde von BFFT ist der VW-Konzern und hier insbesondere derPremiumhersteller Audi. Das Entwicklungsunternehmen aus Gaimersheimglänzt jedoch nicht nur in den einzelnen Fachbereichen, sondernbesticht aufgrund der vielen Benefits für seine Mitarbeiterinsbesondere als attraktiver Arbeitgeber. Zu den Leistungen für denMitarbeiter zählen u.a. die betriebliche Altersvorsorge, einumfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot, zahlreicheWork-Life-Balance-Maßnahmen sowie verschiedene Mitarbeiterevents.Auch die Mitarbeiter der BFFT aeromotive GmbH profitieren von diesenVorteilen.Einer der Erfolgsfaktoren für die stetige Entwicklung von BFFTaeromotive ist der hohe Qualitätsanspruch des Luftfahrtdienstleistersan die eigenen Leistungen, weshalb sich das Unternehmen seit jeherden strengen ISO 9001 Zertifizierungsverfahren stellt. Trotz derenormen Sicherheitsstandards der Luft- und Raumfahrtindustrie erhieltBFFT aeromotive bereits im Jahr der Unternehmensgründung dieErstzertifizierung nach DIN ISO 9001:2008 dank vorbildlicherErgebnisse. Dass die Leistungsqualität kontinuierlichweiterentwickelt wird, hat BFFT aeromotive in diesem Jahr mit dererneuten Rezertifizierung unter Beweis gestellt.Dank des fortschrittlichen Mindsets von BFFT aeromotive ist derExperte für die Luft- und Raumfahrtbranche aus Gaimersheim weiterhinbestens für die Zukunft gerüstet. Zu den bereits bestehendenspannenden Aufgaben, könnte schon bald ein weitereszukunftsorientiertes Projekt hinzukommen, denn beim Urbain AirMobility Projekt der Stadt Ingolstadt ist BFFT aeromotive alstechnischer Partner mit an Bord. Sollte die Stadt Ingolstadt denZuschlag für das von der EU-Kommission ausgeschriebene Projekterhalten, wird BFFT aeromotive seine Expertise in die Forschung vonelektrisch angetriebenen Fluggeräten sowie in die Entwicklung einesFluggeräte-Netzwerkes einbringen."Rückblickend", resümiert Ralf Rudolf, Geschäftsführer und "Mannder ersten Stunde" bei der BFFT aeromotive GmbH, "sind die erstenfünf Jahre durch intensive Aufbauarbeiten geprägt. Jedoch haben wirsukzessiv wichtige Erfolge und wegweisende Milestones erreicht, diewichtig für die Entwicklung des Unternehmens waren. Ich bin sehrstolz, dass wir uns nach fünf Jahren als kompetenterEntwicklungspartner in der Branche etabliert haben und freue mich aufdie nächsten fünf Jahre bei BFFT aeromotive."Über BFFT aeromotiveDie BFFT aeromotive GmbH ist seit dem Jahr 2013 eine 100%-Tochterder BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH mit Hauptsitz inGaimersheim bei Ingolstadt. Sie verfolgt den Transfer derTechnologien und Kompetenzen der Fahrzeugtechnik in dieLuftfahrtbranche. Schwerpunkte dabei sind die Entwicklung, Fertigungund Validierung von Systemumgebungen für Prüf-, Analyse- undAuswerteanwendungen.Weitere Informationen zu BFFT aeromotive finden sie unterwww.bfft-aeromotive.de