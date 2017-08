Jubiläum: Am 27. August wird Radioeins vom rbb 20 Jahre (FOTO)

Berlin (ots) -Am 27. August 2017 feiert Radioeins vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) seinen 20. Geburtstag. "Eine Erfolgsmarke,die weit über unsere Region hinaus begeistert", nennt rbb-IntendantinPatricia Schlesinger das vielgehörte Programm "nur für Erwachsene".Radioeins-Programmchef Robert Skuppin ist von Anfang an dabei. Ersagt: "Ich kann es kaum glauben - 20 Jahre gibt es Radioeins jetzt.Der Start kommt mir wie gestern vor und immer, wenn ich unsere Hörertreffe, dann stelle ich fest: die werden überhaupt nicht älter. Dasmuss wohl an Radioeins liegen."101.000 Hörerinnen und Hörer hat Radioeins laut Media Analyse2017/II bundesweit in der Durchschnittsstunde, davon 85.000 in Berlinund Brandenburg. Seit Anfang Juli können sie ihreLieblingsmoderatoren bei Livesendungen beim "rbb ganz oben" in derRadioeins-Lounge des rbb-Fernsehzentrums treffen. Ab 26. August kommteine weitere Gelegenheit dazu: in Biergartenatmosphäre beimRadioeins-Parkfest. Acht Tage lang präsentiert Radioeins im BerlinerPark am Gleisdreieck Konzerte, Comedy, Familienprogramm,Sportstunden, Kino und Stars wie Horst Evers, Kurt Krömer und vielemehr. Das zum 15. Geburtstag von Radioeins erfundene Parkfest hat inder Hauptstadt längst Kultstatus.Viele Fans erwartet das Team um Radioeins-Programmchef RobertSkuppin außerdem am 30. September im Tempodrom. Dann steigt "DieSchöne Nacht" mit Liam Gallagher, Judith Holofernes, Tom Schilling &Die Jazz Kids und vielen weiteren Headlinern - das absolute Konzert-und Partyhighlight im Jubiläumsjahr. (Der Kartenverkauf läuft.)Und auch neue Seiten klappt Radioeins auf: Am 22. Septembererscheint im Rowohlt Berlin Verlag das Radioeins-Buch "Moment mal!Was die Zeit mit uns macht", eine Anthologie zum Thema Zeit mitBeiträgen von Horst Evers, Marion Brasch, Robert Skuppin und vielenweiteren prominenten Autoren, die Buchpremiere ist am 6. Oktober imGroßen Sendesaal des rbb. Außerdem setzt Radioeins seine 2015gestartete Reihe von Lesungen und Gesprächen mit Stars derGegenwartsliteratur fort. Nach T.C. Boyle, John Irving, Mario VargasLlosa, Paul Auster, Karl Ove Knausgård u. v. a. kommen im Herbst 2017u. a. Sven Regener, Paula Hawkins, Flake undLiteratur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk. (Die Veranstaltungen mit SvenRegener und Flake sind ausverkauft.)Mit dem Stones-Titel "Start me up" ging Radioeins am 27. August1997 auf Sendung. Die Musikredaktion ermittelte kürzlich mit vielAufwand die seit dem Start meistgespielten 1.000 Radioeins-Songs. Aufdem ersten Platz landete "You Get What You Give" von den NewRadicals.Die Website radioeins.de, nach rbb24.de das meistgenutzteOnlineangebot des rbb, informiert über diese und weitere Themen.Ebenso intensiv hält das Publikum über die sozialen NetzwerkeKontakt. Radioeins hat 101.000 Follower bei Twitter und 77.000Facebook-Freunde.Mehr im Internet in der Pressemappe sowie unter radioeins.de. Logound honorarfreie Pressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:rbb Presse & Information, Claudia Korte, Tel. (030) 97993 12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell