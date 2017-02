München (ots) - Die 50. Ausgabe des vbw Unternehmermagazins isterschienen. "Dieses Jubiläum freut uns sehr. Die Resonanz unsererLeser zeigt uns, dass wir mit unseren Themen das bayerischeLebensgefühl und die Präferenzen unserer Leser treffen", sagteBertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung derBayerischen Wirtschaft e. V., im Vorfeld der Jubiläumsfeier im Hausder Bayerischen Wirtschaft.Die erste Ausgabe des Magazins kam 2008 auf den Markt. Seit 2010erscheint das vbw Unternehmermagazin regelmäßig alle zwei Monate undhat sich in dieser Zeit zu einem imageprägenden Medium der vbwentwickelt. Aktuell liegt die Auflage bei 73.000 Exemplaren.Das Magazin beleuchtet herausragende Leistungen und interessanteFacetten der bayerischen Wirtschaft und ist Plattform fürDiskussionen und pointierte Standpunkte. Es behandeltgesellschaftliche Themen und bietet Platz für Buntes und Geschichtenabseits der Mainstream-Berichterstattung: im aktuellen Heft zumBeispiel mit einer Geschichte über eine der wenigen verbliebenenLederfabriken in Bayern und einer Story, wie eine RegensburgerHutmanufaktur Kopfbedeckungen für Prominente aus aller Welt kreiert.Zentrales Element des Magazins ist jeweils ein Interview mit einerPersönlichkeit des öffentlichen Lebens. Die beliebte SchauspielerinRuth Maria Kubitschek (das "Spatzl" in der Fernsehserie "MonacoFranze") stand dem vbw Unternehmermagazin dabei ebenso Rede undAntwort wie Starkoch Alfons Schuhbeck, Alt-Bundeskanzler GerhardSchröder und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer. Auch vielebedeutende Unternehmerpersönlichkeiten erläuterten im Interview ihreStandpunkte, zum Beispiel Airbus-Chef Tom Enders und die Vorstands-vorsitzenden von Audi und BMW, Rupert Stadler und Harald Krüger. AlsMarkenzeichen des Magazins ziert jeweils das Konterfei desInterviewpartners das Cover. In der Jubiläumsausgabe ist derVorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kaeser, auf der Titelseite.Die vbw blickt optimistisch auf die weitere Zukunft des Magazins."Nach einer Leserbefragung von 2016 bewerten 97 Prozent der Leser denInformationswert des Magazins mit 'gut' oder sogar 'ausgezeichnet'.94 Prozent empfehlen das Magazin ganz sicher oder wahrscheinlichweiter. Diese Zahlen unterstreichen die hohe Akzeptanz des vbwUnternehmermagazins und sind für uns Ansporn und Verpflichtungzugleich", sagte Brossardt.Sie können das vbw Unternehmermagazin abonnieren:petra.reiners@vbw-bayern.deWeitere Informationen zum vbw Unternehmermagazin finden Sieonline:www.vbw-bayern.de/unternehmermagazinKontakt:Katja Schlendorf-Elsäßer, 089-551 78-374,katja.schlendorf-elsaesser@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell