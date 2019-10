Jubiläum: 25 Jahre SKODA FELICIA (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Der SKODA FELICIA war 1994 das erste unter dem Dach vonVolkswagen entwickelte SKODA Modell- Zwischen 1994 und 2001 produzierte SKODA AUTO insgesamt1.401.500 FELICIAAm 17. Oktober 1994 begann in Mladá Boleslav die Produktion desSKODA FELICIA: Der Nachfolger des FAVORIT war vor 25 Jahren das ersteModell des tschechischen Autoherstellers, das unter dem Dach desVolkswagen Konzerns entwickelt wurde. Der im Motorsport erfolgreicheFELICIA kam auch bei den Kunden hervorragend an. Bis 2001 entstandenin den Werken Mladá Boleslav, Kvasiny und Vrchlabí mehr als 1,4Millionen Einheiten dieser Modellfamilie, zu der neben derFließhecklimousine auch die Versionen FELICIA COMBI, PICK-UP, VANPLUSund FUN zählten.Mit dem SKODA FELICIA begann vor einem Vierteljahrhundert einneues Kapitel in der Geschichte von SKODA AUTO. Seit 1991 gehörte dasUnternehmen bereits zum Volkswagen Konzern und hatte die übernommenenBaureihen FAVORIT, FORMAN und PICK-UP optisch kontinuierlichmodernisiert. Ein Meilenstein für SKODA war aber erst die Vorstellungdes FELICIA: In der technisch anspruchsvollen und umfangreichenWeiterentwicklung des Vorgängers kamen 1.187 neu entwickelteFahrzeugkomponenten zum Einsatz. In den Modellvarianten Fließheck,COMBI, PICK-UP, VANPLUS und FUN vereinte sie moderne Technik undfrisches Design mit einem geräumigen Innenraum sowie einemattraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.Drei erste FELICIA-Modelle mit Moldauwasser getauftDie Vorserienproduktion startete am 5. September 1994 im WerkVrchlabí mit den ersten 50 Prototypen. Die mit diesen Fahrzeugengesammelten Erfahrungen dienten dazu, die FELICIA-Fertigung in MladáBoleslav zu optimieren, die am Montag, den 17. Oktober anlief. Daserste Serienmodell rollte an diesem Tag um 10:20 Uhr vom Band. NeunTage später, am 26. Oktober 1994, stellte SKODA drei Einheiten desneuen FELICIA in der Fließheckvariante der Öffentlichkeit vor - siewaren in den Farben der tschechischen Nationalflagge lackiert. Derdamalige Prager Oberbürgermeister taufte sie auf der Karlsbrücke mitMoldauwasser.Die Modellbezeichnung FELICIA hatte SKODA sehr bewusst gewählt:Einerseits verwies sie auf das ikonische Cabriolet der späten 1950erund frühen 60er Jahre, andererseits erinnerte sie auch an daslateinische Wort für Glück - Felicitas. So lag es nahe, dass SKODAAUTO eines der ersten Fahrzeuge der Familie Ondráček schenkte,die sich fast zeitgleich zur Taufe des FELICIA über die Geburt vonVierlingen freute.Produktion und Montage erfüllten strenge QualitätsstandardsDie fünftürige Fließheckversion überragte den FAVORIT in der Längeum 40 und in der Breite um 15 Millimeter. Der Gepäckraum legte um 21Liter zu. Dabei zeichnete sich die Karosserie durch eine deutlichhöhere Verwindungssteifigkeit aus, die - im Zusammenspiel mit neuenRadträgern, einer verbesserten Vorderachsgeometrie und einemzusätzlichen Stabilisator für die Hinterräder - einen spürbarbesseren Geräusch- und Federungskomfort ermöglichte. Hinzu kam dashöhere Sicherheitsniveau, das 1995 ein vom TÜV durchgeführterCrashtest belegte. Auch Produktion und Montage des neuen Modellserfüllten strenge Qualitätsstandards, wie die Zertifizierung nach derISO-Norm 9002 bewies. Als erstes Werk von SKODA AUTO entsprach dieMotorenfertigung in Mladá Boleslav den hohen Anforderungen.Als Basistriebwerk des SKODA FELICIA diente einVierzylinder-Benziner mit 1.289 cm3 Hubraum, der in denLeistungsvarianten 40 kW (54 PS) und 50 kW (68 PS) zur Verfügungstand. 1995 kamen der stärkere 1,6 MPI-Motor mit 55 kW (75 PS) sowieein 1,9 Liter großer und 47 kW (64 PS) starker Diesel hinzu.Nutzfahrzeugvarianten schreiben Erfolgsgeschichte1995 ergänzte SKODA die Modellfamilie um den nochmals geräumigerenFELICIA COMBI und ab August des gleichen Jahres rollten im WerkKvasiny auch die Lieferwagenvariante FELICIA VANPLUS sowie derFELICIA PICK-UP vom Band. Auf Basis der Pritschenwagen-Ausführungentstanden zudem rund 4.000 Freizeitfahrzeuge namens FELICIA FUN -Markenzeichen war neben ihrer gelb lackierten Karosserie der variableInnenraum als 2+2-Sitzer. Die Nutzfahrzeuge waren sehr populär:Zwischen 1996 und 2000 fertigte SKODA fast 19.000 Einheiten, dieunter der Bezeichnung ,Volkswagen Caddy' in Lateinamerika erfolgreichwaren.Mit dem FELICIA hielten zahlreiche moderne AusstattungsoptionenEinzug in das Modellprogramm von SKODA, beispielsweise ABS, bis zuvier Airbags, Klimaanlage, Servolenkung, höhenverstellbare undbeheizbare Vordersitze, hochwertige Ledersitzbezüge und derBordcomputer. Als Hommage an das 100. Jubiläum derUnternehmensgründung präsentierte die tschechische Marke 1995 zudemdie Luxusedition FELICIA LAURIN & KLEMENT. Weitere attraktiveSondermodelle wie der FELICIA ATLANTA anlässlich der OlympischenSommerspiele 1996 folgten. Dank ihres attraktiven Designs und desbesonders guten Verhältnisses von Ausstattung und Preis waren auchsie sehr beliebt.FELICIA als Kit-Car-Version in der Rallye-Weltmeisterschaft amStartSeine Vielseitigkeit stellte der SKODA FELICIA auch im Motorsportunter Beweis. Zwischen 1995 und 1997 ging eine entsprechendeKit-Car-Version in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start underkämpfte sich gleich in der ersten Saison den dritten Platz in ihrerKlasse. 1996 fuhren die Schweden Stiq Blomqvist/Benny Melander beider englischen RAC Rallye auf Platz drei der Gesamtwertung undgewannen die Kit-Car-Klasse bis 2,0 Liter Hubraum. 1997 belegte SKODAin der WM mit dem FELICIA den zweiten Platz in seiner Klasse. Danachführten das neue OCTAVIA Kit Car und ab der Saison 1999 das OCTAVIAWRC World Rally Car (WRC) die Erfolgsgeschichte des FELICIA Kit Carfort.Im Februar 1998 brachte SKODA das Facelift des FELICIA auf denMarkt. Die Produktaufwertung umfasste auch modern geformteScheinwerfer und einen angepassten Kühlergrill. Damit übernahm dasEinstiegsmodell die neue Designsprache, die bereits den größerenOCTAVIA auszeichnete. Im Juni 2001 endete die Karriere des SKODAFELICIA nach 1.401.489 produzierten Exemplaren. Sein Nachfolger ist der bis heute erfolgreiche FABIA, dessen erste Generation bereits 1999 auf den Markt kam. Produktion des SKODA FELICIA
Version Zeitraum Stückzahl
SKODA FELICIA 1994 - 2001 915.843 Fzg.
SKODA FELICIA COMBI 1995 - 2001 351.905 Fzg.
SKODA PICK-UP 1995 - 2001 124.565 Fzg.
SKODA FELICIA FUN/VANPLUS 1996 - 2000 9.176 Fzg.
Summe 1.401.489 Fzg.
Anm.: Zwischen 1996 und 2000 hat SKODA zusätzlich fast 19.000 FELICIA PICK-UP mit der Handelsbezeichnung ,Volkswagen Caddy' gebaut.