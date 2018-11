Jubiläum: 10 Jahre NATO-Expertise in Kiel / Denkfabrik für maritime Operationen in Küstenmeeren feiert Geburtstag - Ministerpräsident von Schleswig-Holstein übergibt Fahnenband

Kiel (ots) - Das NATO Centre of Excellence for Operations in Confined andShallow Waters (COE CSW) feiert am 15. November 2018 im LandeshausSchleswig-Holstein sein 10-jähriges Jubiläum. In Anwesenheit ranghoher Vertreteraus Politik, Wissenschaft und NATO ehrt der Ministerpräsident vonSchleswig-Holstein die NATO-Denkfabrik mit einem Fahnenband - eine der höchstenAuszeichnungen, die eine Landesregierung vergibt. "Das Fahnenband bringt dieWertschätzung des Landes Schleswig-Holstein für die Soldaten aus zehn Nationenzum Ausdruck. Das NATO-Kompetenzzentrum ist lebendiger Teil des sozialen Gefügesund gestaltet das Leben in Schleswig-Holstein positiv mit", sagt Daniel Günther(45).Zehn Jahre "Antriebsmotor" im NATO TransformationsprozessDie Deutsche Marine besitzt besondere Fähigkeiten und fundierte Erfahrungen beimEinsatz in küstennahen Gewässern. Die Kieler Einsatzflottille 1 unter Führungvon Flottillenadmiral Christian Bock (49) bündelt diese Kompetenzen. DasKompetenzzentrum für die Operationsführung in Küstenmeeren teilt sich deshalbmit dem Flottillenstab ein Gebäude im Kieler Stützpunkt. Flottillenadmiral Bockist zugleich der Direktor des COE CSW. Dieses ist quasi eine "Ideenschmiede" derNATO. Sie entwickelt neue operative Ansätze, überprüft bestehende Konzepte undpasst sie an. Die Küstenmeer-Experten arbeiten in einem internationalen Netzwerkvon Streitkräften, Wissenschaft, Industrie und Forschung. Zusammen geben sieImpulse für Technologien und Systeme - beispielsweise für unbemannteMinenabwehrsysteme, U-Boot-Jagd im Flachwasser oder für den Schutz von Schiffenin Häfen. Das Kompetenzzentrum richtet zahlreiche internationale Konferenzen zurmaritimen Sicherheit aus und hat sich damit ein hohes Ansehen erworben. Das COECSW arbeitet dabei unter anderen zusammen mit der Münchener Sicherheitskonferenzzur Thematisierung der maritimen Sicherheit auf höchster nationaler undinternationaler Ebene oder der World Maritime University in Malmö (Schweden) zurVerbesserung des zivil-militärischen Sicherheitsverständnisses.Zunehmende Bedeutung der NATO-DenkfabrikFlottillenadmiral Bock betont die zunehmende Relevanz des Think-Tanks: "DasKüstenvorfeld ist sehr wichtig, weil die Mehrheit der Menschen an den Küsten undvon den Küstenmeeren lebt. Wir erwarten künftige Einsatzszenerien und Konfliktedaher schwerpunktmäßig im sogenannten "Brennpunkt Küstennähe". Unser COE CSW hatsich in dieser Thematik einen guten Ruf erarbeitet, darauf bin ich besondersstolz. Für das nächste Jahrzehnt haben wir uns zum Ziel gesetzt, neueHerausforderungen anzunehmen, Ideen zu entwickeln, ausgetretene Pfade zuverlassen und ständig an uns und der Weiterentwicklung der NATO und damit auchder Deutschen Marine zu arbeiten. Wir haben uns in den zurückliegenden Jahrenimmer wieder flexibel an neue sicherheitsrelevante Entwicklungen angepaßt, sinddabei aber unseren Grundidealen als Serviceleister und Denkfabrik der NATO stetstreu geblieben. Ich freue mich nun auf die Herausforderungen der kommendenDekade."Bündnissweit 25 Kompetenzzentren, nur drei maritim geprägtBündnisweit gibt es 25 derartige NATO-Kompetenzzentren, drei davon befassen sichmit maritimen Fragen. Im COE CSW in Kiel arbeiten 42 Soldatinnen und Soldatenund Angestellte aus zehn Nationen, darunter Offiziere aus Italien, Polen, denNiederlanden, Dänemark, Türkei, Griechenland, Finnland, Litauen und den USA.Weitere Staaten (z.B. Estland) streben eine baldige Mitgliedschaft an.Hintergründe zur FahnenbandverleihungEin Fahnenband oder auch Gedenkbanderole ist ein geschmücktes, meist mit einemSchriftzug besticktes Band, das an einer Fahne getragen wird. Fahnenbänderwerden in vielen Armeen als besondere Ehrung vergeben und sind in Deutschlanddie höchste Auszeichnung, mit der eine Regierung einen militärischen Verbandehren kann. Heute stehen sie besonders als Zeichen der engen Beziehung zwischeneinem Bundesland und den dort stationierten Truppen. Bei Paraden, zu denen dieTruppenfahne geführt wird, ist es eine besondere Ehre, die dem Verband erwieseneAuszeichnung an der Fahne "öffentlich" machen zu können. Er wird gegen 17.30 Uhr (nach seinerRede auf deutsch) das Fahnenband in einem festlichen Rahmenüberreichen (Musik etc.). Weitere Redner sind: FlottillenadmiralBock, Admiral Nielson (Deputy Supreme Allied CommanderTransformation) und Flottillenadmiral Reineke (AbteilungsleiterPlanung Marinekommando).- Sollte Bedarf an Bewegtbildern/ Fotos vom COE CSW-Gebäude imMarinestützpunkt Kiel bestehen, können diese nach Rückspracheauch vor dem 15. November eingeholt werden.- Die Zeremonie wird im SH-Saal als Audio vom COE CSWmitgeschnitten. Audiodateien können auf Nachfrage zur Verfügunggestellt werden.- Anmeldungen und Akkreditierungen bitte bis zum 13. November perE-Mail.Pressekontakt:Fregattenkapitän Arne KrügerTel.: 0431-71745-6110E-Mail: se.branch@coecsw.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell