Der Jubel verflacht

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zu Beginn der Woche herrschen an den Aktienmärkten von wenigen kleinen Ausnahmen abgesehen praktisch gewohnte Verhältnisse. Insbesondere sind die Volatilitäten (Volas) in ihrer Eigenschaft als Angstbarometer wieder in den normalen Bereichen angesiedelt. Die Woche zuvor waren hier seltene Tiefstände zu beobachten. Der KFT hat dazu erklärt:...