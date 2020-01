Frankfurt am Main (ots) - Reporter Juan Moreno ist nicht vollends zufrieden mitden Konsequenzen aus der Affäre Claas Relotius. "Wenn ich mit Kollegen spreche,gerade mit Freien, höre ich, dass das Misstrauen gewachsen ist", sagt Moreno imInterview des "medium magazin". Er hatte die Lügen von Relotius aufgedeckt unddamit eine branchenweite Diskussion über Arbeitsweisen von Reportern undFaktendokumentationen ausgelöst. Dafür ist er Ende Dezember zum "Journalistendes Jahres 2019" gewählt worden.Moreno bedauert, dass Redaktionen nicht mehr Geld in Recherche investierten oderden freien Mitarbeitern mehr und besser bezahlte Arbeitszeit gewähren würden.Eher das Gegenteil sei der Fall: "Der Druck erhöht sich. Es gibt Verlage, dievon den Freien schriftlich verlangen, keine Fehler mehr zu machen, die inbestimmten Fällen sogar Geldstrafen vorsehen, dieselben Verlage, die sich einFakten-Checking im eigenen Haus weitestgehend sparen."Fehler würden meist aus mangelnder Zeit oder Bezahlung entstehen, sagt Morenodem "medium magazin". Viele Reporter würden große Geschichten nur noch schreibenkönnen, wenn sie parallel lukrativere Jobs annehmen.Moreno, der über den Fall Relotius auch das Buch "1000 Zeilen Lüge" geschriebenhat, spricht im Interview auch über die Versuche von Claas Relotius, gegeneinige Passagen in dem Buch vorzugehen: "Es gibt keinen Rechtsstreit - der istnach wie vor nur angekündigt". Moreno sieht darin vor allem einen Versuch, vondem eigentlichem Thema und dem Verschulden als Verursacher abzulenken: "DieKonstellation war: Claas Relotius gegen den Journalismus, gegen die Wahrheit,gegen die Leser, die er betrogen hat. Was machen die Betrügereien dieses Mannesmit einer Branche, die sich der Fake-news-Debatte stellen muss?"Das komplette Interview von Hilmar Poganatz mit Juan Moreno ist veröffentlichtin "medium magazin" 06 / 2019, Seiten 16 bis 21. In der Ausgabe werden alleJournalisten und Journalistinnen des Jahres 2019 vorgestellt. Weitere Themenu.a.: Christoph Amend (Zeit Magazin) über die Sehnsucht nach Gesprächen, KatjaBauer über ihre Erlebnisse und Arbeitsweise als Reporterin, Anne Haeming überdie ostdeutschen Medien Super-Illu und Neuen Deutschland, Jakob Vicari über dieAgenda 2020 mit Spaß am Experimentieren, Astrid Csuraji über journalistischeLive-Formate, Florian Sturm über Methoden zur Verifikation von Fotos undNachrichten, plus 16 Seiten Werkstatt "Titeln für Online" von Anne-KathrinGerstlauer. Medium Magazin 6-2019 ist gedruckt und als E-Paper erhältlich:https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-06-2019/ oder im iKiosk.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.de,06995297944Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66148/4486052OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbHOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell