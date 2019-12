Joyoung: Was steht jetzt noch aus?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Joyoung, die im Segment "Haushaltsgeräte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.12.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 22.92 CNH.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Joyoung auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,15 % ist Joyoung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (22,02 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 19,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Joyoung lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Joyoung in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Joyoung erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -20,22 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +78,45 Prozent im Branchenvergleich für Joyoung bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,17 Prozent im letzten Jahr. Joyoung lag 79,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.