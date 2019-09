München (ots) -Würdiger Auftakt für "Dignity" - Joyns erstes internationalesOriginal: Die Streaming-Plattform präsentiert einen First-Look derDrama-Serie in Anwesenheit der Schauspieler und Macher am 14. Oktober2019 auf der MIPCOM in Cannes. Götz Otto ("James Bond 007 - DerMorgen stirbt nie"), Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"),Jennifer Ulrich ("Die Welle"), Martina Klier ("La Vacanza"), MarcelRodriguez ("Der Barcelona-Krimi") und Nils Rovira-Munoz ("DiePfefferkörner") sind die Stars dieser hochkarätigenAuftragsproduktion von Joyn und dem lateinamerikanischen TV-SenderMega Chile. Die Handlung basiert auf der wahren Geschichte derdeutschen Sekte "Colonia Dignidad". Deren Führer Paul Schäfer begingunter Pinochets Diktatur in Chile grausameMenschenrechtsverletzungen. Der Launch von "Dignity" ist für den JoynPremium Bereich im Winter 2019 geplant.Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Wir sind sehr stolzdarauf, unserem Publikum diese hochwertige Serie mit internationalemStar-Appeal anbieten zu können. Wir glauben an ein lokalesStorytelling und diese Geschichte ist nicht nur von deutscher,sondern auch von großer internationaler Bedeutung. Die Produktion von'Dignity' ist ein wichtiger Schritt für unsere junge Plattform undzeigt unser Bekenntnis zu eigenproduzierten Serien."Zur Serie:Chile, kurz nach Ende von Pinochets Diktatur: Der jungeStaatsanwalt Leo Ramirez (Marcel Rodriguez) soll den schwer fassbarenFührer einer grausamen deutschen Sekte, der "Colonia Dignidad", insGefängnis bringen. Paul Schäfer (Götz Otto), ein aus Deutschlandgeflüchteter Weltkriegsveteran, beging in dem befestigtenSiedlungsareal in Chile über Jahre hinweg brutaleMenschenrechtsverletzungen. Auch Leos Bruder Klaus soll dort vorJahren ums Leben gekommen sein. Leo setzt alles daran, Schäfer zurRechenschaft zu ziehen. Doch dann kommen Details zu LeosVorgeschichte mit Schäfer ans Licht: Der Sektenführer soll LeosJura-Studium in Deutschland bezahlt und damit sein Schweigen erkaufthaben. Ist der aufstrebende Staatsanwalt mit dieser Vergangenheitüberhaupt noch der Richtige für den Fall?"Dignity" 8 Folgen der ersten Staffel Auftraggeber: Joyn, MegaChile Produktion: Story HousePictures, Invercine & Wood Drehorte:Chile, Deutschland 2019 Genre: Drama Creator: María Elena Wood Regie:Julio Jorquera Arriagada, Nancy Rivas Buch: Andreas GutzeitÜber JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit 55 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, diebeliebteste deutsche Streaming-Plattform zu werden. Bis zum Winterkommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderemwerden die Inhalte von maxdome in die Plattform eingebunden.Pressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 584 8 vanessa.frodl@joyn.deAnn-Christin BrandtTel.: +49 175 181 528 1 ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell