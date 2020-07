Joyn stellt Geschäftsführung neu auf

München (ots) -München, 21. Juli 2020. 11,4 Millionen User haben die App nach einem Jahr bereits heruntergeladen, 7,2 Mio. Monthly Active User nutzten Joyn im Juni - jetzt geht die Erfolgsgeschichte von Joyn mit einer neu aufgestellten Geschäftsführung weiter: ProSiebenSat.1 und Discovery haben neben Katja Hofem (CCMO) und Dr. Jochen Cassel (CFO) Tassilo Raesig, COO bei Joyn, neu in die Geschäftsführung ihrer gemeinsamen Streamingplattform berufen. Er übernimmt die Bereiche Product, Tech und Operations.Alexandar Vassilev, bisheriger Geschäftsführer und CEO Joyn, hat sich dazu entschieden, das Unternehmen zum 31. August 2020 zu verlassen.Wolfgang Link, ProSiebenSat.1-Vorstand und CEO SevenOne Entertainment: "Joyn hat sich innerhalb eines Jahres zu einer der führenden Streamingplattformen in Deutschland entwickelt. Dazu haben alle Geschäftsführer maßgeblich beigetragen. Wir danken Alexandar herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Unter dem neuen, dreiköpfigen Führungsteam wird Joyn weiter Maßstäbe im deutschen Streamingmarkt setzen.""Bei Discovery setzen wir auf die Stärke von Aggregation - Joyn ist ein Top-Beispiel für unsere Strategie, den Zuschauern jeder Zeit, überall und auf jedem Gerät die besten lokalen Inhalte zur Verfügung zu stellen. Mit unserer Investition in starke Inhalte und einem Spitzenteam werden wir die Erfolgsgeschichte von Joyn fortsetzen. Wir danken Alexandar Vassilev für seine Arbeit und sein Engagement für Joyn", ergänzt Kasia Kieli, President & Managing Director Discovery EMEA.Alexandar Vassilev: "Die letzten knapp drei Jahre bei Joyn waren wirklich eine bemerkenswerte Reise. Wir haben Joyn von 2 auf über 260 leidenschaftliche Mitarbeiter ausgebaut, ein tolles Produkt in Rekordzeit entwickelt, eine starke Marke im Markt etabliert und in nur einem Jahr in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld über 7 Millionen aktive Nutzer erreicht. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und danke den Mitarbeitern für ihre Hingabe, ihren Ehrgeiz und ihre fantastische Arbeit."PressekontaktJoyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 5848 Vanessa.Frodl@joyn.deDiscovery: Daniela Allgayer-Koreimann Tel.: +49 89 2060 99 122 Daniela_AllgayerKoreimann@discovery.comProSiebenSat.1: Michael Benn Tel.: +49 89 9507 1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comAlexandar Vassilev war seit Januar 2018 CEO und Geschäftsführer der Joyn GmbH (ehem. 7TV Joint Venture GmbH). Zuvor arbeitete der gebürtige Bulgare 10 Jahre für Google in den USA, wo er u.a. als Product Leiter die Entwicklung von Erfolgsprodukten wie YouTube und Google Search voran trieb. Er besitzt außerdem einen MBA der Harvard Business School.Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134520/4657835 OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell