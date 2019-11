München (ots) -Wie geht eigentlich alleinerziehend? Das neue Joyn Original "MaPa"mit Max Mauff in der Hauptrolle erzählt von allen Facetten dieserFrage: den endlosen, schlaflosen Nächten, dem Balanceakt zwischenKind und Arbeit, den neuen zwischenmenschlichen Beziehungen zuFreunden und Familie, den Klischees, mit denen man im Alltagkonfrontiert wird, aber auch der unendlichen Liebe zum eigenen Kind.Die Sadcom, die aktuell in Berlin gedreht wird, ist eine liebevolleHommage an alle alleinerziehenden Mütter und Väter, die jeden Tag ihrBestes geben."MaPa" erzählt tragikomische Geschichten aus dem Leben eines jungenMannes, der von einem auf den anderen Tag seine Partnerin und dieMutter seiner einjährigen Tochter verliert. Mehr schlecht als rechtschlägt Metin Müller (Max Mauff) sich durch den Alltag alsAlleinerziehender. Zu allem Übel versucht auch noch seine Mutter,sich hartnäckig zurück in sein Leben zu drängen. Der Ton der Sadcomist immer ehrlich, wie das Leben: mal lustig, mal traurig, maldramatisch, mal völlig überdreht. Die Serie ist eine Sammlung anberührend-absurden Episoden, in denen die großen Fragen des Lebensgestellt werden: Was ist eigentlich dieser moderne Mann? Kann Papaauch Mama sein? Und wie zur Hölle schaffen Eltern das eigentlichalles?Katja Hofem, Co-Geschäftsführerin Joyn: "Für unsere Joyn Originalssuchen wir nach lokalen Geschichten, mit denen sich unsere Zuschaueridenti-fizieren können. Alleinerziehende Elternteile sind einwichtiger Teil unserer Gesellschaft. Sie wollen wir mit einerauthentischen und emotionalen Geschichte in den Mittelpunkt rücken.Genau deshalb fühlt sich 'MaPa' so echt an und trifft mitten insHerz."Produziert wird die sechsteilige Sadcom von Readymade Films,Produzentin ist Laura Bull, Regie führt Jano Ben Chaabane, TobiasKoppe übernimmt die Bildgestaltung. Head-Autor und Creator der Serieist Alexander Lindh. Weitere Drehbücher stammen von Laura Bull, JanoBen Chaabane, Luisa Hardenberg, Daniel Hendler und Donna Sharpe. Diein Berlin angesiedelte Serie ist eine Koproduktion von Joyn mit demRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und wird durch das MedienboardBerlin-Brandenburg gefördert. "MaPa" wird voraussichtlich in derersten Jahreshälfte 2020 auf der Streaming-plattform Joyn verfügbarsein.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features undInhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome in diePlattform eingebunden.Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell