"Joyeux anniversaire" - Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag (FOTO)

Straßburg (ots) -Auf den Gründungstag genau, am 15. November 2018, feierte dieBundeswehrverwaltungsstelle (BWVSt) Frankreich ihren 60. Geburtstagin Straßburg. In den Saal Barabli des "Cercle mixte de garnison"waren rund 100 Gäste der Einladung der Präsidentin des derAuslandsdienststelle vorgesetzten Bundesamtes für Infrastruktur,Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), UlrikeHauröder-Strüning, gefolgt. Ein besonderer Geburtstag, der den Stolzauf die jahrzehntelange deutsch-französische Freundschaft und dasgemeinsame Zusammenwirken ihrer Streitkräfte in Europa zum Ausdruckbringt. Die besondere Bedeutung der BWVSt Frankreich war nicht nur amOrt der Feier, sondern auch an den Gästen zu erkennen. Glückwünschein Form von Grußworten überbrachten die stellvertretendeBürgermeisterin der Stadt Illkirch-Graffenstaden, Huguette Heckel,der kommandierende General des Eurokorps, Generalleutnant JürgenWeigt und der Leiter der Deutschen Delegation Frankreich, Oberst i.G.Ingo Sarach. In allen Festansprachen war die enge Verbundenheitzwischen Deutschland und Frankreich allübergreifendes Thema.Sichtbares Symbol dieser besonderen Beziehung. Commissaire en chef1ère classe, Pierre-Francois Bosseaux, Chef de corps du GSBdD(Groupement de soutien de la base de défense) Strasbourg-Hagenau,überreicht dem Leiter der BWVSt Frankreich, LeitenderRegierungsdirektor Jörg Walddörfer, die "Médaille de la Défensenationale" in Bronze.