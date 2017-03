Hamburg (ots) -Die Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane hat als Jugendliche mitdem Musiker Prince rebelliert - "Seine Freiheitsliebe hat michinspiriert." Um ihn live zu sehen, kletterte Denalane sogar einmalüber den Zaun der Berliner Waldbühne. "Prince war unser Ticket in dieTeenagerwelt", erinnert sich Denalane im Gespräch mit dem MagazinNEON (Ausgabe 4/2017, ab 6. März 2017 im Handel).Prince lebte ihr vor, die Kontrolle über ihre Musik zu behaltenund nach Unabhängigkeit zu streben. So richtig gelang ihr dasallerdings erst nach einem Ausflug zu einem Major-Label. "Dass ichdann für Max Herre den Song 'Mit dir' sang, war meine Rettung. Ichkonnte endlich Leuten vertrauen, die das umsetzen wollten, was ich inmir sehe", so die Sängerin gegenüber NEON.Joy Denalane veröffentlichte am 3. März ihr viertes Soloalbum"Gleisdreieck".Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON(Ausgabe 4/2017) zu finden, die ab 6. März 2017 zum Preis von 3,80Euro im Handel erhältlich ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.deInternet www.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell