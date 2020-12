Journeying With Love - Herzliche Geschichten der Autobesitzer von GAC MOTOR aus der ganzen Welt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC MOTOR veröffentlichte kürzlich 4 berührende Geschichten von Autobesitzern auf seinem Kanal und erregte damit große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Diese Geschichten über Leidenschaft, Leben, Familie und Träume haben das Publikum berührt. Während sich die Zuschauer auf den Inhalt beziehen, werden starke Gefühle geweckt, die sie daran erinnern, Liebe zu teilen und Wunder miteinander zu kommunizieren.Leidenschaftlich und zielstrebig verfolgt ein Universitätsprofessor seine Träume vom Cross-Country-FahrenEin Universitätsprofessor hat sich mit Hilfe von GAC MOTOR seinen langjährigen "Cross-Country-Traum" erfüllt. Während andere ihn als stoischen Akademiker sehen, hat dieser Professor einen leidenschaftlichen Wunsch, Abenteuer zu suchen. Nachdem er das SUV-Flaggschiff von GAC MOTOR, den GS8, sein Eigen nannte, machte er sich schließlich auf diese Reise. Der Professor hat seither seine Freunde beeinflusst, drei GAC MOTOR Autos zu kaufen, und er fährt fort, die Marke in seinem Umfeld zu empfehlen.Eine Widmung der Liebe, ausgedrückt in einer Geburtstagsüberraschung für eine TochterDie Mutter eines 22-jährigen Mädchens, das kurz vor dem Schulabschluss stand, entschied sich, ihrer Tochter den SUV GS3 von GAC MOTOR als Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Seitdem sie den GS3 besitzen, haben Mutter und Tochter viel Freude am Fahren des Autos.Seine Schwachstelle treffend, hat ein Umweltschützer eine grüne Entscheidung getroffenEin Umweltschützer und seine Frau haben es immer geliebt, einen aktiven Reiselebensstil zu verfolgen, wollen aber einen minimalen CO2-Fußabdruck. Mit dem neuen Energiemodell GE3 von GAC MOTOR können sie nun die scheinbar widersprüchlichen Ziele verfolgen, die Umwelt zu schützen und das zu tun, was sie lieben - aus einer Laune heraus zu exotischen Orten zu fahren.A Choice of Love - Familienbande am WochenendeDiese besondere vierköpfige Familie hat ein Spitzenmodell gekauft - den GS5. Man sieht sie in der Wildnis zelten, an Stränden herumtollen und auf Berggipfeln den Sonnenaufgang genießen. Jede Erinnerung ist unauslöschlich in ihre Köpfe eingraviert. Der GS5 ist für sie nicht nur ein Auto, sondern ein integraler Bestandteil ihrer Familie, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.Es werden immer mehr solcher Geschichten hinzugefügt, die den warmen Zuspruch zur Marke vermitteln. Es ist diese positive Resonanz von Autobesitzern auf der ganzen Welt, die GAC MOTOR antreibt, seine stetige Entwicklung und seinen Fortschritt fortzusetzen. All dies wird zu einer noch besseren Reise mit GAC MOTOR in die Zukunft führen - eine Reise, die hochwertige Innovationen beinhaltet, eine Reise, die mit und durch Liebe angetrieben wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393038/1.jpgPressekontakt:Yuqi Hu+86-13502273642Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell