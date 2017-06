Hamburg (ots) - Wegen der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechteim Zusammenhang mit einem von ihr verfassten Artikel in derWochenzeitung "der Freitag" verklagt die Journalistin Petra Reski denVerleger des Blattes, Jakob Augstein, wie das Medienmagazin "Zapp"des NDR Fernsehens jetzt erfahren hat. Reski bezieht sich dabei aufÄußerungen Augsteins, sie habe der Redaktion Inhalte "untergejubelt"und in denen er sie mit "fake news" in Verbindung gebracht hatte. DieKlage wird am 29. September 2017 vor dem Landgericht Hamburgverhandelt.Hintergrund ist ein Streit zwischen der freien Autorin und demVerleger um einen Artikel Reskis vom 17. März 2016. Reski hatte in"der Freitag" über ein Verfahren gegen den Mitteldeutschen Rundfunkberichtet. Dabei ging es um eine MDR-Dokumentation, in der sich einMann erkennbar als Mafioso dargestellt sah. Er klagte, ein Gerichtgab ihm damals recht. In ihrer Berichterstattung hatte Reski denNamen des Mannes genannt und war daraufhin ebenfalls von diesemjuristisch belangt worden."Zapp" berichtete am 12. April 2017 über den Fall: Der Verlegerund frühere Chefredakteur des Wochenmagazins "der Freitag", JakobAugstein, hatte den Artikel damals als mangelhaft recherchiertdargestellt, sich von der Autorin distanziert und sie im Verfahrennicht unterstützt, da er sich von ihr "getäuscht" fühlte. "Einenschwereren Vorwurf kann man einer Journalistin nicht machen", soReski jetzt zu "Zapp". "Das ist eine schwerwiegende Diffamierungmeiner Arbeit." Augstein wollte sich auf Nachfrage nicht zu demanstehenden Verfahren äußern.www.ndr.de/zapp@ZappMMwww.facebook.de/ZappMMPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell