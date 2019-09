Journalistenschulen bilden kaum Ostdeutsche aus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die großen deutschen Journalistenschulen bilden auch 30 Jahre nachder Wiedervereinigung nur wenige Schülerinnen und Schüler mitostdeutschen Wurzeln aus. An fast allen Schulen gibt es höchstensvereinzelt Ostdeutsche, ergibt eine Umfrage derJournalisten-Zeitschrift "medium magazin". Von 15 befragtenJournalistenschulen waren acht bereit, zu antworten.An der Hamburger Henri-Nannen-Schule etwa sind im Jahrgang 2018/19aus dem Westen 14 und aus dem Osten 2 Schülerinnen und Schüler. Amifp München beträgt das Verhältnis 34:2. Die KölnerJournalistenschule kommt auf 18:2, an der RTL Journalistenschulekommen auf 28 Westdeutsche keine Schülerinnen und Schüler aus demOsten. Die Springer-Akademie verzeichnet 66:5 Schülerinnen undSchüler in ihren Klassen, die Burda Journalistenschule 23:1, dieEvangelische Journalistenschule 15:1. Das ausgeglichenste Verhältnismeldet die Zeitenspiegel Reportageschule mit 9:3."medium magazin"-Redaktionsmitglied Anne Haeming befragte zudem 30regionale Medien im Osten nach der Besetzung ihrerFührungspositionen, immerhin neun antworteten. Ergebnisse erscheineninklusive einer Chefredakteurs-Umfrage in "medium magazin" 04/2019,Seiten 18 bis 23. Details zu den Zahlen siehe auchauf www.mediummagazin.de.Weitere Themen in dieser Jubiläums-Edition 300. Ausgabe u.a.: DieTop 30 bis 30 des Jahres, Die Mauer in den Medien - einOst-West-Schwerpunkt, Special Wissenschaftsjournalismus, Reportagenach Relotius, Innovation im Lokalen - Parizipativer Journalismus amBeispiel "Wem gehört die Stadt", Aktion Schulbesuch und vieles mehr.Das Heft gibt es einzeln und im Abo, als E-Paper odergedruckt: https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-04-2019/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell