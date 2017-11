Berlin (ots) -Irène Bluche erhält für ihre Reportagen über die TeenagermutterMandy aus Berlin-Hellersdorf und ihren Sohn Jonny, ausgestrahlt imKulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), den ersten Preisbeim Journalistenwettbwerb "Der lange Atem" des JournalistenverbandsBerlin-Brandenburg (JVBB). Bluche begleitet Mandy seit ihrerSchwangerschaft, mittlerweile ist Jonny neun Jahre alt. Ein- biszweimal im Jahr sendet das rbb Kulturradio ihre Features. Bluchespricht bei ihren Treffen in Hellersdorf auch mit Erziehern, Lehrern,Freunden, Therapeuten, Trainern und gibt so differenzierte Einblickein die Welt hinter den Statistiken und Schlagzeilen vonTeenagerschwangerschaften.Laudatorin und Jury-Mitglied Dagmar Rosenfeld, stellvertretendeChefredakteurin von "Welt/n24", sagte, Irène Bluche lasse sich nichtvom Klischee verführen, statt Schablonen biete sie Recherche. Denjournalistischen Anspruch, Beobachterin zu bleiben, erfülle sie dabeiganz und gar.rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Wer den Wert und denSinn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erklären möchte, sollte aufdie Beiträge von Irène Bluche verweisen. Sie rückt die Menschen inden Mittelpunkt, nicht unkritisch, aber mit Empathie, sie führt nichtvor, aber macht Personen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen,erkennbar. Wir gratulieren zur Auszeichnung und sind froh, IrèneBluche im rbb ein Forum bieten zu können."Der zweite Preis beim "Langen Atem" 2017 ging an Kai Biermann, derfür "Zeit online" untersuchte, was es zum NSA-Untersuchungsausschusszu untersuchen gab. Den dritten Preis erhielt Klaus Hillenbrand vonder "tageszeitung" (taz) für seine Recherchen über die spätenErmittlungen gegen NS-Verbrecher.Die Beiträge von Bluche sind im Zeitpunkte-Kulturtermin im rbbKulturradio zu hören. Aktueller Teil der Serie: "Liebe, Therapie undJugendamt - Alltag bei Teenagermutter Mandy und Sohn". (https://www.kulturradio.de/programm/schema/sendungen/kulturtermin/archiv/20170620_1904.html)Den Journalistenpreis "Der lange Atem" vergab der JVBB zum elftenMal an Journalistinnen und Journalisten, die "in herausragender Weiselangjährige beharrliche Berichterstattung zu einem gesellschaftlichrelevanten Thema betreiben". Der Preis ist mit 3.000, 2.000 und 1.000Euro dotiert.Der unabhängigen Jury unter dem Vorsitz von Dagmar Engel gehörenacht prominente Journalistinnen und Journalisten an.Die Verleihung 2017 fand am 14. November vor 250 Gästen ausMedien, Politik, Wirtschaft und Kultur in der Akademie der Künste amPariser Platz statt.Mehr zu Irène Bluche:https://www.kulturradio.de/team/team/irene_bluche.htmlPressekontakt:rbb Presse & Informationjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell