--------------------------------------------------------------Bundeskongress Chirurgiehttp://ots.de/V06ii--------------------------------------------------------------Berlin/Nürnberg (ots) -Sperrfrist: 11.03.2017 13:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) hat heute denherausragenden Medienbeitrag "Ein krankes Haus" aus DER SPIEGEL(51/2016) mit dem Journalistenpreis der Deutschen Chirurgenausgezeichnet. Im Rahmen des Bundeskongress Chirurgie verlieh derPräsident des BDC, Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, denmit 1.500 Euro dotierten Preis an die Autoren.Kristina Gnirke, Isabell Hülsen und Martin U. Müller erhielten denJournalistenpreis der Deutschen Chirurgen 2017 für ihren Beitrag "Einkrankes Haus". Er erschien am 17. Dezember 2016 in DER SPIEGEL. Einprivater Klinikkonzern steht im Fokus des Artikels. Gnirke, Hülsenund Müller thematisieren die Ökonomisierung der Krankenhäuser inDeutschland an einem konkreten Beispiel. Die Gesamtproblematik desdeutschen Gesundheitssystems wird ausgewogen und fundiertdargestellt."Die Folgen unseres kränkelnden Gesundheitssystems werden in "Einkrankes Haus" anhand eines Beispieles nachvollziehbar für die breiteMasse aufgezeigt. Der immer weiter steigende Druck, der auf Ärztenund Pflegepersonal in deutschen Kliniken lastet, wird für den Lesersehr deutlich", so Meyer. "Daher hat sich die Jury einstimmig fürdiesen Beitrag entschieden."Mit dem Journalistenpreis der Deutschen Chirurgen zeichnet der BDCjährlich journalistische Arbeiten aus, in denen chirurgische Themenaus Ärzte- und/oder Patientensicht differenziert und faktenbasierenddargestellt werden. Der BDC fördert mit dem Preis die anspruchsvolleAufbereitung chirurgischer und gesundheitspolitischer Themen. DerBewerbungsschluss für den Journalistenpreis der Deutschen Chirurgenendet jedes Jahr am 15. Dezember. Eingereicht werden können Beiträge,die im davor laufenden Jahr in einem deutschsprachigen Mediumerschienen sind.Veranstaltungshinweis:Die Preisverleihung findet im Rahmen des Politischen Vormittages beimBundeskongress Chirurgie in Nürnberg statt:am 11. März 2017von 11:00-13:00 Uhrim Raum TokioMessezentrum Nürnberg, NCC Ost,Karl-Schönleben-Straße90471 NürnbergEine Akkreditierung über den BDC ist erforderlich.Weitere Informationen: www.bundeskongress-chirurgie.dePressekontakt:Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.Julia WeilbachLuisenstr. 58/5910117 Berlin030/24008-200weilbach@bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC e.V.), übermittelt durch news aktuell