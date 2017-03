Journalistenpreis Abdruck 2017 verliehen (VIDEO)

Köln (ots) -Auf der weltweit größten Dentalmesse IDS in Köln verlieh proDentezum 12. Mal den Journalistenpreis Abdruck. Den Preis für den bestenPrintbeitrag erhielt Nutzwerk - die Serviceredaktion von SächsischeZeitung und Freie Presse für die 13-teilige Ratgeber-Serie "Auf denZahn gefühlt". Gewinner in der Kategorie TV war Greg Verweyen mitseinem MDR-exakt-Beitrag "Schlechte Zähne". In der Kategorie Hörfunkwurden zwei Einreichungen ausgezeichnet: Stefanie Peyk (SWR 2)überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag "Heilsames Nitrat", ThomasSamboll (WDR 5) punktete mit seiner Einreichung "Karies-Check auf derWohnzimmer-Couch".Die fünfköpfige Fachjury bestand aus Experten aus Journalismus,Wissenschaft, PR und Zahntechnik.Mit dem Journalistenpreis "Abdruck" zeichnete die InitiativeproDente e.V. bereits zum zwölften Mal herausragende journalistischeArbeiten über zahnmedizinische und zahntechnische Themen aus. DiePreisverleihung fand im Rahmen der 37. Internationalen Dental-Schau(IDS) in Köln statt. Prämiert wurden Beiträge in den KategorienPrint, TV und Hörfunk. Insgesamt sind die Preise mit 10.000 Eurodotiert.Pressekontakt:Dirk KroppInitiative proDente e. V.Aachener Straße 1053-105550858 Köln01637763368dirk.kropp@prodente.deOriginal-Content von: proDente e.V., übermittelt durch news aktuell