"Journalisten müssen bei ihrer Arbeit in Sicherheit sein" / BDZV-Präsident Mathias Döpfner eröffnet Zeitungskongress in Berlin

Berlin (ots) - "Ich erwarte von der Polizei, von Spezialkräften,von Hundertschaften, von einzelnen Beamten auch unter dem größtenStress und Druck im Einsatz, wie auch von ihren Vorgesetzten undBehördenleitungen, selbst von Geheimdiensten - und ganz besonders vonder Politik, die hier die Spielregeln aufstellt - dass Reporter undJournalisten bei der Recherche nicht aufgehalten werden. Bei derArbeit nicht behindert werden. Ganz im Gegenteil: dass ihnen geholfenwird. Dass sie geschützt werden." Das sei eine ganz konkreteForderung, sagte der Präsident des Bundesverbands DeutscherZeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner, heute in seinerEröffnungsrede vor den über 400 Teilnehmern des Zeitungskongresses imBerliner ewerk. "Journalisten müssen bei ihrer Arbeit in Sicherheitsein."Er verwies auf das Europäische Zentrum für Presse- undMedienfreiheit, das allein für die ersten achteinhalb Monate deslaufenden Jahres über 22 tätliche Angriffe mit insgesamt 28angegriffenen Journalisten und Medienarbeitern berichtet habe. MitAusnahme von zwei Fällen hätten sich alle Taten im Umfeld vonrechtspopulistischen oder rechtsextremen Versammlungen ereignet.Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE formulierte inseiner Rede das "Prinzip Zeitung", das aus dem gedruckten Mediumentstanden ist, heute aber längst darüber hinaus reiche. Zu denwichtigsten Eigenschaften des Prinzips Zeitung gehöre "zu allererstdie Suche nach der Wahrheit".In diesem Zusammenhang forderte Döpfner, Lehren aus den jüngstenpolitischen Vorfällen wie beispielsweise in Chemnitz oder Köthen zuziehen. Er selbst habe sich bei diesen Fällen nicht immer gutinformiert gefühlt. Die Presse in Deutschland sollte deshalb mutiger,kritischer und unberechenbarer werden: "Wer als Journalist dieRegierung nicht hinterfragt, angreift, kritisiert, spielt das Spielderjenigen, die das Regierungssystem abschaffen wollen. Wer sichhinter formalen Kriterien verschanzt, um Berichterstattung überMörder und Terroristen unter den Flüchtlingen zu umgehen, spielt alljenen in die Hände, die das Märchen der 'Lügenpresse' verbreiten." Essei an den Verlegern, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die denJournalistinnen und Journalisten diese Arbeitsweise ermöglicht.Das Prinzip Zeitung sei, so der BDZV-Präsident weiter, imGegensatz zu den einschlägigen Netzwerken und Plattformen imInternet, weder beliebig noch anonym. Es sei "nicht denkbar ohne dieVerantwortung, die der klar erkennbare Absender übernimmt", betonteDöpfner, und brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dassstreitbare Redakteure zunehmend unter dem Druck der Leser von deneigenen Vorgesetzten kritisiert werden: "Ohne starkenBinnenpluralismus drohen wir, selbst eine Blase zu werden, statt jeneauf Facebook, Twitter und vielleicht auch im BerlinerRegierungsviertel zu zerstören", warnte der BDZV-Präsident.Systemwettbewerb mit China bedroht InformationsfreiheitZugleich machte Döpfner deutlich, dass Zeitungsjournalismusessentiell für die Demokratie selbst sei - und fest verbunden mit denErrungenschaften freie Rede und Informationsfreiheit. Beides gebe esjedoch nicht überall: "Es sind ausgerechnet einige der größten Märkteauf der Welt, die weder an Informationsfreiheit noch an freie Redeglauben. Ihr Erfolg macht sie attraktiv für den Westen und ihr Geldmacht sie mächtig. Deshalb sind Informations- und Meinungsfreiheit zuGradmessern ethischer Verantwortung geworden, zur Gretchenfrage desMedienkapitalismus: Wer kämpft für sie? Wer pfeift auf sie - undkassiert im Gegenzug?".China sei, so Döpfner, in vielen Zukunftstechnologien führend aufder Welt. Wir befänden uns in einem Wettbewerb der Systeme: "Diewestliche Marktwirtschaft, die liberale Demokratie und der starkeRechtstaat sind in dieser Kombination bislang erfolgreicher gewesenals jede andere Gesellschaftsordnung", stellte derSpringer-Vorstandsvorsitzende fest und fragte: "Kann sie auch gegenden chinesischen Staatskapitalismus und seine Überwachungsökonomiebestehen? Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns langsam an Chinagewöhnen, anstatt der lang gehegten Hoffnung, dass sich China langsamunseren Standards im Hinblick auf Menschenrechte und Pressefreiheitanpassen würde?""Die besten Zeiten liegen noch vor uns"Umso wichtiger sei es, das Prinzip Zeitung weiter zu stärken,forderte Döpfner. Durch konsequente, unabhängige, nie voreingenommeneund immer mutige Suche nach der Wahrheit. Der BDZV-Präsident zeigtesich überzeugt: "Die besten Zeiten liegen noch vor uns. Nie zuvor warJournalismus so vielfältig, so schnell, so präzise wie heute. Undseit langem war er nicht mehr so wichtig für den Fortbestand unsereroffenen Gesellschaft".