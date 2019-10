Journalisten aus aller Welt besuchen Shaanxi Xifeng Liquor Group, um traditionelle chinesische Spirituosenkultur zu erleben

Baoji, China (ots/PRNewswire) - "Ausgestattet mit nur einemEdelstahlgefäß und etwas Wasser kann der Spirituosenerzeuger, indemer die Schaumerzeugung der geschüttelten Spirituose beobachtet, denAlkoholgehalt mit einer Fehlerspanne von 0,1 % v/v präzise schätzen.Das ist beeindruckend", sagte Herr Sin, China-Chefkorrespondent derZentralen Koreanischen Nachrichtenagentur, als er sich am 15. Oktoberdie Vorführung "Beating Liquor Foam" bei Shaanxi Xifeng Liquoranschaute.Ausländische Medienvertreter besuchen Shaanxi 2019 anlässlichdieses Events unter dem Motto "70 Jahre großer Fortschritt", der vomInformationsbüro des Provinzregierung von Shaanxi ausgerichtet wurde.Mitarbeiter der Shaanxi Xifeng Liquor Group kümmerten sich um dieGäste und standen für Gespräche bereit. Die Medienvertreter (darunter12 Journalisten aus neun Ländern) bekamen Einblick in denProduktionsablauf bei Xifeng Liquor, besuchten das Xifeng LiquorCultural Center und inspizierten die großen Tanks bei Xifeng Liquor.Sie informierten sich über den einzigartigen Destillierprozess beiXifeng Liquor und die traditionsreiche Xifeng Liquor-Kultur.Beim Xifeng Liquor Storage and Blending Workshop zeigten sich dieJournalisten von den in Reihen angeordneten, ungewöhnlich großenSpirituosentanks fasziniert und hörten gespannt den Erklärungen überProduktionsablauf und Lageranforderungen zu. Xifeng Liquor ist eintraditionsreiches Unternehmen mit einer hochentwickelten Kultur. Esleistet einen großen Beitrag zur Fortführung der reichen chinesischenSpirituosenkultur. Die Xifeng Liquor Group ist in der Stadt Liulinangesiedelt (Baoji, Provinz Shaanxi). Sie ist der größteSpirituosenhersteller in Nordwestchina und belegt auf der ValueRanking List of Chinese Liquor Brands den 4. Platz."Bei Xifeng Liquor wird nur ausgewähltes Getreide ersterGüteklasse in einem althergebrachten, komplizierten Verfahrenverarbeitet. Der Produktionszyklus dauert ein ganzes Jahr. Die frischgebrannte Spirituose muss dann mindestens drei weitere Jahre lagern,bevor sie zum endgültigen Produkt verarbeitet werden kann", sagte JiaZhiyong, Vice Chairman und General Manager der Xifeng Liquor Group."Ich hoffe, dass Menschen aus anderen Ländern ein Gefühl für denbesonderen Charme von Xifeng Liquor bekommen, indem sie denDestillier- und Verschnittprozess verstehen und bei ihrem Besuch dasProdukt verkosten. Ich hoffe, sie werden Xifeng Liquor in ihreTrinkkultur aufnehmen, damit sich Menschen auf der ganzen Welt inentspannter Atmosphäre begegnen."Links zu Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=348093Pressekontakt:Frau GaoTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The Shaanxi Provincial Government Information Office, übermittelt durch news aktuell