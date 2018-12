Köln (ots) - Journalist und Bestsellerautor Hahne kritisiert diezunehmende Politisierung der Kirche. In einem Interview mitDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTL RadioDeutschland und 105'5 Spreeradio sagt Hahne: "Wenn mich der Pfarrerauf der Kanzel politisch anpredigt, halte ich das nicht mehr fürKirche."Auch die oft abstrakte Sprache der Pfarrer hält Hahne für einProblem: "Es gibt zwei Berufsstände, die in einerParallelgesellschaft leben: Politiker und Pfarrer. Mit einerParallelsprache, die keiner mehr so richtig spricht." Was Hahnebesonders ärgert: "Auf der Kanzel stehen und vom Blatt ablesen, dasgeht gar nicht." Der Bestsellerautor wünscht sich, "dass auch Pfarrervorher oder zwischendurch einen normalen anständigen Beruf an derWerkbank oder im Büro praktizieren, um zu hören, wie normale Menschensprechen".Peter Hahne war von 1992 bis 2009 Mitglied des Rates derEvangelischen Kirche Deutschland (EKD) und bekennt im Gespräch mit"FRAGEN WIR DOCH!": "Ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche, dennKirche und Glaube sind für mich nicht identisch. Von daher verachteich niemanden, der nur an Heiligabend in den Gottesdienst geht."Im RTL Radio-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" äußert sich Peter Hahneauch zur Frage, warum man heute noch Weihnachten feiern soll: "Es istso wahnsinnig dunkel - in vielen Familien, an den Arbeitsplätzen, inder Gesellschaft, weltweit. Jesus wurde 800 Jahre vor seiner Geburtdurch den Propheten Jesaja vorausgesagt. Dort heißt es: Das Volk, dasim Finsteren wandelt, sieht ein helles Licht. Dieses Licht brauchenwir." Hahne ist sicher: "Weihnachten ist nötiger denn je, denn dieRücksichtslosigkeit, der man heute begegnet, ist schlimm."Auch über seine persönlichen Erinnerungen an Weihnachten erzähltder langjährige ZDF-Journalist Peter Hahne im Podcast: "Überselbstgestrickte Socken und Plätzchen von Zuschauern musste ich miran Weihnachten nie Sorgen machen. Wenn Zuschauer mir auch heute nochPäckchen schicken, ist mir dieses Kompliment mehr wert als mancheAuszeichnung, die ich von Journalisten bekommen habe."Hahne erinnert dabei im Podcast an seinen langjährigen FreundDieter Thomas Heck, der 2018 gestorben ist: "Er hat das Gefühlvermittelt, dass er auch noch die letzte Oma im Publikum liebt. Dasspüren Zuschauer." Hahne fordert: "Medien müssen wieder echt werden!Denn es ist heute leider die Ausnahme, dass man spürt, dass dieMacher ihre Zuschauer, Hörer oder Leser lieben."Das vollständige Gespräch mit Peter Hahne hören Sie abFreitagmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" fürRTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell