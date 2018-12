Frankfurt am Main (ots) -Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby ist von einer Jury derBranchenzeitschrift "medium magazin" zum "Journalist des Jahres 2018"gewählt worden. Politikjournalistin des Jahres ist Melanie Amann("Der Spiegel"), Unterhaltungsjournalist des Jahres ist Markus Lanz(Mhoch2/ZDF). Als Team des Jahres werden Annette Ramelsberger, RainerStadler, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz von Süddeutsche Zeitung /SZ-Magazin ausgezeichnet für ihre 2000 Seiten starke Dokumentationdes NSU-Prozesses.Der Journalist und Gründer von Eco Media/dbate Stephan Lambyüberzeugte eine rund 100-köpfige unabhängige Fachjury. DerenMitglieder wählten weitere "Journalisten und Journalistinnen desJahres" in zehn Fachkategorien.In der Jurybegründung für die Wahl von Stephan Lamby zum"Journalist des Jahres" heißt es unter anderem: "Stephan Lambyspräzise und entlarvende TV-Doku über die monatelangenKoalitionsverhandlungen 'Im Labyrinth der Macht: Protokoll einerRegierungsbildung' lieferte im Frühjahr 2018 den dringend benötigtenBlick, um den Durchlauferhitzer-Prozess jener Monate in Ruhe zuverstehen und zu bewältigen. Ein wahrer Reporter-Gewaltakt.Stephan Lamby zeigt sich in seinen Filmen immer wieder alsungewöhnlich talentierter 'Menschenöffner': Er fragt klug undunvoreingenommen und nimmt seine Protagonisten erkennbar ernst.Zugleich gelingt es ihm als Interviewer beispielhaft, gleichzeitigVertrauen zu schaffen und Distanz zum Gegenüber zu wahren. Zudementstehen unter seiner Ägide als Chef der Hamburger ProduktionsfirmaEco Media so großartige Stücke wie 2018 die Reportage "Armee ohneKompass" über die Bundeswehr, die historische Doku zu 30 JahrenRammstein-Unglück oder eine Reportage über Bitcoin-Millionäre. DerLangzeitblick in seinen Politikdokumentationen ist ein Kontrapunktzum kurzlebigen Schlagzeilenbetrieb und ermöglicht journalistischvorbildlich dem Publikum ein Verständnis von komplexen politischenEntscheidungen. So entstehen echte filmische Meisterwerke alswichtige Dokumente der Zeitgeschichte."Im Interview mit "medium magazin"-Redaktionsmitglied Anne Haemingerklärt Stephan Lamby: "Wenn Interviews gut funktionieren, haben siemit Jazz zu tun. Man gibt sich ein Leitmotiv und improvisiert dann.Ich will nicht nur Filme machen, die vermeintlich wichtig sind,sondern auch welche für Augen und Ohren. Hintergründige aktuelleBerichterstattung in der Primetime ist wichtig für die Demokratie."In den einzelnen Fachkategorien siegten:CHEFREDAKTION:National: Daniel Drepper "Buzzfeed Deutschland"Regional: Hanna Suppa, "Märkische Allgemeine Zeitung";POLITIK: Melanie Amann, "Der Spiegel"WIRTSCHAFT: Rafael Buschmann und Michael Wulzinger, "Der Spiegel"KULTUR: Julia Encke, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"UNTERHALTUNG: Markus Lanz, Mhoch2 / ZDFSPORT: Hajo Seppelt, Freier Autor / ARDWISSENSCHAFT: Mai Thi Nguyen-Kim, WDR / FunkREPORTAGE:National: Christian Fuchs, Jana Simon, Annabel Wahba, "Die Zeit" /"Zeit-Magazin"Regional: Katja Bauer, "Stuttgarter Zeitung/StuttgarterNachrichten"TEAM: Die ´Protokollanten` des NSU-Prozesses Annette Ramelsberger,Rainer Stadler, Wiebke Ramm, Tanjev Schultz ("SüddeutscheZeitung"/"SZ-Magazin")LEBENSWERK: Sonia Seymour MikichSONDERPREIS: Rechercheorganisation "Forbidden Stories"Die Begründungen für die einzelnen Top-Entscheidung sindnachzulesen auf der medium magazin-hompepage: https://www.mediummagazin.de/journalistinnen-und-journalisten-des-jahres-2018/Die Liste mit allen "Journalisten und Journalistinnen des Jahres"(jeweils Top Ten der Fachkategorien) und Jurybegründungen erscheintin "medium magazin" 7/2018 und ist ab 18.12. digital untermediummagazin.de und im iKiosk verfügbar, gedruckt ab 21. Dezember2018.Der undotierte Preis "Journalisten und Journalistinnen des Jahres"wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift "medium magazin"verliehen. Die unabhängige rund 100-köpfige Jury 2018 besteht ausrenommierten Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowieaus den jeweiligen Vorjahres-Preisträgern und Nachwuchs-Talenten der"Top 30 bis 30" des Jahres 2018. Bei der Wahl in der KategorieWirtschaft kooperiert "medium magazin" mit der Fachzeitschrift"Wirtschaftsjournalist" (ebenfalls Oberauer Verlag).Die Preisverleihung an die "Journalisten und Journalistinnen desJahres 2018" findet am 11. Februar 2019 im "Hotel & StadtbadOderberger" in Berlin statt, mit freundlicher Unterstützung derDaimler AG, Otto Group, Total und Katjes sowie Lamy und dem VDP.Verband der Prädikatsweingüter.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin, 069-95297944,annette.milz@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell