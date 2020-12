ISTANBUL (dpa-AFX) - Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar ist in der Türkei zu 18 Jahren und neun Monaten Haft wegen Spionage und zu weiteren acht Jahren und neun Monaten wegen Terrorunterstützung verurteilt worden.



Das entschied das Gericht in Istanbul am Mittwoch, wie aus dem Protokoll hervorging./jam/DP/nas