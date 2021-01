Journal of the Electrochemical Society veröffentlicht Artikel, in dem patentiertes Lithium-Ionen-Batterie-Kathoden-Recyclingverfahren von American Manganese beschrieben wird

Quelle: IRW Press

Eine der meistzitierten Zeitschriften in Bereichen Elektrochemie sowie Feststoffforschung und -technologie seit 1902

6. Januar 2021 – Surrey, BC – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das detaillierte technische Dokument mit dem Titel Experimental Study on Recycling of Spent Lithium-Ion Battery Cathode Materials eingereicht, geprüft und im Journal of the Electrochemical Society (das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



