Berlin (ots) - Lieferengpässe sind derzeit die größteBeeinträchtigung von Apothekern, Arzneimittelherstellern und vorallem Patienten. Jetzt hat der Jour Fixe "Liefer- undVersorgungsengpässe bei Arzneimitteln" beim Bundesamt fürArzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einen weiteren Schrittgemacht, um die Probleme - vor allem auch im Bereich der Kliniken -zu entschärfen.Gemeinsam haben die Teilnehmer des Jour Fixes Empfehlungenerarbeitet, die in den Verträgen zwischen Herstellern undKrankenhausapotheken bzw. den krankenhausversorgenden Apothekenberücksichtigt werden - und so die Versorgung vonKrankenhauspatienten verbessern sollen.Im Wesentlichen geht es um folgende Faktoren: - Diepharmazeutischen Unternehmen erhalten eine Abnahme-Gewährleistung -das heißt, dass ihnen die Klinikapotheken vertraglich vereinbarteMengen auch tatsächlich abnehmen. Das macht eine sicherereProduktionsplanung möglich.- Außerdem soll sich in den vereinbarten Preisen widerspiegeln,wenn ein Hersteller besondere Vorkehrungen für seine Lieferfähigkeittrifft und etwa abgetrennte Lagerkapazitäten für bestimmte Käufervorhält oder mehrere Wirkstoffquellen für einzelne Produkteheranzieht. Mit diesen Empfehlungen wird dargestellt, dass ein Mehran Liefersicherheit auch ein Mehr an finanziellen Aufwand erfordert.- Auch sollen Verträge für mindestens zwölf Monate mit einemVorlauf von wenigstens sechs Monaten abgeschlossen werden. Auf dieseWeise erhalten Unternehmen die Planungssicherheit, die sie zurEtablierung einer robusten Lieferkette brauchen.Die Empfehlungen wurden lang und intensiv diskutiert und sollenvor allem für versorgungsrelevante Arzneimittel gelten - also fürWirkstoffe ohne gleichwertige Alternative, bei deren Fehlen sich diePrognose eines Patienten verschlechtert und die er innerhalb von 24Stunden benötigt. Auch wenn die Empfehlungen keine Rechtswirkunghaben, will der Jour Fixe nachhalten, inwieweit die Kriterien selbstzu einer Verbesserung der Situation im Klinikgeschäft beitragen.Schon im Frühjahr hatte das BfArM die Meldeverfahren fürLieferengpässe umfassend umgestellt und mit einer neuen Datenbank dieProzesse für meldende Firmen und Öffentlichkeit wesentlichverbessert. Die Verpflichtung der Pharmazeutischen Industrie,Lieferengpässe bei versorgungsrelevanten Wirkstoffen an dieBundesoberbehörden zu melden, war ein Ergebnis des erstenPharmadialoges. Die Verpflichtung bezieht sich auf dieWirkstofflisten, die das BfArM veröffentlicht und die auf derGrundlage der Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften undder WHO zusammengestellt wurden. Auf Hinweis des Jour Fixes betrifftdiese Selbstverpflichtung besonders diejenigen Arzneimittel, beidenen es bereits zu einer Marktverengung gekommen ist.Die "Empfehlungen des Jour Fixe zu Liefer- undVersorgungsengpässen zur Vertragsgestaltung zwischen Betreibern vonKrankenhausapotheken / krankenhausversorgenden Apotheken undpharmazeutischen Unternehmen mit dem Ziel einer Verbesserung derLieferfähigkeit versorgungsrelevanter Arzneimittel in Kliniken"finden Sie online unter: http://ots.de/SIf2YX