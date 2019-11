Jost rechnet 2019 mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Marktumfeld immer schlechter

Weitere Suchergebnisse zu "JOST Werke":

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke blickt pessimistisch nach vorn.



Wegen der beobachtbaren "zunehmenden Verschlechterung des Marktumfelds für Nutzfahrzeuge in allen Regionen", die voraussichtlich über das saisonübliche deutlich hinausgehe, rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Die Erlöse sollten im Vorjahresvergleich im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken, teilte Jost am Donnerstagabend in Neu-Isenburg mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde sich 2019 weiterhin im Einklang

mit dem Umsatz entwickeln. Entsprechend dürfte die Ebit-Marge im

Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil bleiben.

Anleger zeigten sich geschockt. Der Jost-Kurs sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent ab./he/bek