Jost Werke sieht sich nach Zuwächsen im zweiten Quartal auf Kurs zu Jahreszielen

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der weltweit brummende Güterverkehr und das starke landwirtschaftliche Umfeld treiben den Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke weiter an.



Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf gut 273 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie bereinigt um Sondereffekte blieben davon fast 30 Millionen Euro als operatives Ergebnis hängen und damit 170 Prozent mehr als im coronabelasteten Vorjahreszeitraum. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten im Mittel erwartet. Unter dem Strich lag der Nettogewinn mit 5 Millionen Euro aber nur etwas höher vor einem Jahr. Allerdings hatte Jost vor einem Jahr von positiven Effekten aus Fremdwährungsgeschäften profitiert.

Den Jahresausblick bestätigte das Management um Konzernchef Joachim Dürr. Der Hersteller von Sattel- und Anhängerkupplungen, Lenksystemen für Anhänger, Frontladern und Arbeitsgeräten für Landwirtschaftsmaschinen will 2021 Umsatz und operatives Ergebnis im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigern, wobei das Ergebnis überproportional zu den Erlösen zulegen soll./mis/men