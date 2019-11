Joshua Wong verlangt von AKK Ausbildungsstopp chinesischer Soldaten

HONGKONG (dts Nachrichtenagentur) - Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dazu aufgefordert, keine weiteren chinesischen Soldaten auszubilden. "Es macht mich wütend, dass die deutsche Bundeswehr offenbar dabei hilft, chinesische Soldaten auszubilden. Angesichts der Ausschreitungen in Hongkong hätte das Verteidigungsministerium ein solches Programm längst stoppen müssen", sagte Wong der "Bild" (Montagausgabe).

Weiter kritisierte Wong, dass die Hongkonger Sicherheitskräfte mit "deutschen Wasserwerfern" gegen die Demonstranten vorgingen. "Wann wird angesichts der Ausschreitungen der Export dafür gestoppt?", so Wong. Die Bundeswehr hält trotz der Unruhen in Hongkong am Ausbildungsprogramm chinesischer Soldaten fest. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet hatte, sollen im kommenden Jahr elf Soldaten der Volksrepublik unter anderem "Vorgesetztenausbildungen" oder Logistikschulungen erhalten.

