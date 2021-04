Josh Hawley: Im Kampf gegen die Big-Tech-Giganten!

Der republikanische US-Senator und scharfe Big-Tech-Kritiker Josh Hawley präsentierte einen Gesetzentwurf, der jede Fusion und Übernahme durch ein Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 100 Milliarden Dollar verbieten würde, berichtet Reuters.

Der Gesetzentwurf umfasste Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc’s (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google, und Facebook Inc (NASDAQ: FB).

Hawley beschuldigte die einflussreichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung