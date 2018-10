Josep Carreras Leukaemia Research Institute: Leukämie-Forschungsinstitut in Barcelona feierlich eröffnet (FOTO)

München/Barcelona (ots) -Forschung für das große Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immerund bei jedem. Die spanische Partnerstiftung finanziert gemeinsam mitder lokalen öffentlichen Hand und Sponsoren ein neuesForschungsinstitut: Auf dem Campus der Autonomen UniversitätBarcelona ist das Josep Carreras Leukaemia Research Institutefeierlich eröffnet worden. In ausgewählten Projekten unterstützt auchdie Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung dort die Arbeit vonWissenschaftlern im Rahmen von internationalenVerbundforschungsprojekten. Das Institut ist mit 10.000 QuadratmeternFläche das größte Zentrum für Leukämieforschung in Europa. Das JosepCarreras Research Institute befasst sich hauptsächlich mit Leukämien,aber auch mit anderen Blutkrebsarten wie Lymphomen, dem MultiplemMyelom oder myelodysplastischen Syndromen.Das Josep Carreras Leukaemia Research Institute(www.carrerasresearch.org) ist eine staatlich verwaltete Stiftung,die in Zusammenarbeit mit der Regierung von Katalonien gegründetworden ist. Derzeit sind schon rund 100 Forscher in dem Institutaktiv. In Zukunft kann das Institut bis zu 300 Wissenschaftlerbeherbergen. Am Josep Carreras Leukaemia Research Institute wurdenbereits mehrere ermutigende wissenschaftliche Entdeckungen gemacht.Das Zentrum arbeitet eng mit Krankenhäusern und klinischen Zentrenzusammen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich drei großeReferenzkrankenhäuser.Antoni Garcia Prat, Geschäftsführer der spanischen Josep CarrerasLeukaemia Foundation in Barcelona: "Dieses Gebäude wurde aus denErlösen von Wohltätigkeitskonzerten von Josep Carreras sowie dank derUnterstützung unserer spanischen Mitglieder und der Obra SocialFundació la Caixa finanziert."Prof. Evarist Feliu, Wissenschaftlicher Leiter der spanischenJosep Carreras Leukaemia Foundation, wies bei der Eröffnungsfeierdarauf hin, dass der diagnostische und therapeutische Fortschritt beiLeukämien und anderen bösartigen Blut- und Knochenmarkserkrankungenzwar sehr groß sei, aber die Krankheit noch nicht vollständigüberwunden ist. Der Experte sieht dabei die Immuntherapie alsmöglichen Schlüssel. "Wir müssen unsere Forschung intensivieren, umdie Ursachen zu verstehen, die zum Auftreten von Leukämie führen, undspezifische und personalisierte Behandlungen entwickeln, um sie zubehandeln."Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der DeutschenJosé Carreras Leukämie-Stiftung: "Ein Fokus des Josep CarrerasLeukaemia Research Institute in Barcelona liegt auf derinternationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen Leukämie und verwandtenBlutkrankheiten. Hier an diesem neuen funktionalen Forschungsstandortin Barcelona werden auch deutsche Wissenschaftler gemeinsam mit ihreninternationalen Kolleginnen und Kollegen unter bestenLaborbedingungen an den Ursachen der Krankheiten und neueninnovativen Therapien forschen können."Um auch in Zukunft Projekte für den Kampf gegen Leukämie fördernzu können, lädt José Carreras auch dieses Jahr wieder zur großen JoséCarreras Gala (www.josecarrerasgala.de) ein, die am 12. Dezember 2018in München stattfindet und bei SAT.1 Gold live (www.sat1gold.de) imfrei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Viele internationale undnationale Künstlerfreunde werden José Carreras bei dieserBenefiz-Gala wieder unterstützen. Zusagt haben bereits JonasKaufmann, Nico Santos, Christina Stürmer und die norddeutscheKultband Santiano.Eintrittskarten für die 24. José Carreras Gala können bei der JoséCarreras Leukämie-Stiftung unter jcg@carreras-stiftung.de oder unterTel. 089 272 904 - 0 und bei München Ticket (www.muenchenticket.de)erworben werden. Premium Tickets mit Aftershow sind nur bei der JoséCarreras Leukämie-Stiftung erhältlich.Ticketkategorien:Kat. I99,00 EuroKat. II59,00 EuroKat. III39,00 EuroPremium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 EuroJosé Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.deund www.josecarrerasgala.de