Unterföhring (ots) -26. März 2019: Für Josefine Preuß und Susan Hoecke wird derFrühling düster und dunkel - zumindest während der Dreharbeiten fürdie zwei neuen SAT.1-Thriller "Todesfrist" (AT) und "Das verlasseneDorf" (AT). Mit "Todesfrist" (AT) startet SAT.1 seine neue Krimireihebasierend auf den Romanen des österreichischen BestsellerautorsAndreas Gruber (erschienen im Goldmann-Verlag). Als KommissarinSabine Nemez will Josefine Preuß an der Seite des eigenwilligenBKA-Fallanalytikers Maarten S. Sneijder (Raymond Thiry) eine grausameMordserie aufklären, die auf dem Kinderbuch "Der Struwwelpeter"basiert. Susan Recherchen als Journalistin Cora Stein führen sie in"Das verlassene Dorf", einen mystischen Ort, an dem sie ergründenmöchte, welches schreckliche Ereignis die Nachwuchsjournalistin Maren(Luise von Finckh) beinahe in den Selbstmord getrieben hätte. Nach"Das Nebelhaus", dem erfolgreichsten SAT.1-Film der letzten zweiJahre (EA 28.11.2017: 13,2 % MA, Z. 14-49; 3,61 Mio. Z. ab 3 J.)*,ist "Das verlassene Dorf" die nächste Zusammenarbeit von SAT.1 undden Produzenten Kerstin Nommsen, Quirin Berg und Max Wiedemann(Wiedemann & Berg Television).Zu den einzelnen Produktionen:"Todesfrist" (AT) "Der böse Friedrich", "Paulinchen", "dieschwarzen Buben", "Der wilde Jäger", "Der Daumenlutscher", "DerSuppenkasper", "Der Zappelphilipp", "Der Hans Guck-in-die-Luft" und"Der fliegende Robert" - den Figuren aus dem Kinderbuch "DerStruwwelpeter" ist ein schreckliches Schicksal gemein - und sie sinddas Vorbild einer ebenso grausamen Mordserie: Deren Auftakt ist derFund einer Frauenleiche in der Münchner Frauenkirche, die an einergroßen Menge Tinte erstickte. Zwei Tage vor dem Mord erhielt einevertraute Person des Mordopfers einen Hinweis, verbunden mit einemRätsel und einer Todesfrist von exakt 48 Stunden. Nur die Lösung desRätsels hätte das Opfer vor dem Tod bewahren können. Ähnliche Fällegab es in Leipzig und Köln. Die Münchner Kommissarin Sabine Nemez(Josefine Preuß) ermittelt im Fall der Frauenleiche im Münchner Dom,bis sich das BKA einschaltet und der eigensinnige, aber genialeFallanalytiker und forensische Psychologe Maarten S. Sneijder(Raymond Thiry) aus den Niederlanden die Suche nach dem Serienmörderübernimmt. Die Lösung des Falles ist Sabine jedoch ein persönlichesAnliegen. Ihr Talent überzeugt sogar Sneijder, so dass er sie weiterTeil der Ermittlungen sein lässt. Die blutigen Spuren führen diebeiden nach Wien, wo die Psychologin Helene Berger (Mavie Hörbiger)ein Päckchen mit einem abgetrennten Daumen erhalten hat. Mit derGeschichte des "Daumenlutschers" ist die "Struwwelpeter"-Mordseriejedoch längst nicht abgeschlossen. Kann das ungleiche Ermittlerteamwenigstens dieses Opfer noch retten? Und warum suchte sich der Täterausgerechnet das Kinderbuch von Heinrich Hoffmann als Vorlage fürseine schrecklichen Taten aus?+++ Produktion: Constantin Television Gmb in Koproduktion mitepo-film produktionsges.m.b.H. +++ Produzenten: Fritz Wildfeuer,Karsten Ruehle +++ Koproduzenten: Jakob Pochlatko, Dieter Pochlatko+++ Regie: Christopher Schier +++ Buch: Verena Kurth +++ Kamera:Thomas Kürzl +++ Redaktion SAT.1: Wolfgang Oppenrieder, Thomas Kren+++ Drehzeit:18. März bis voraussichtlich 17. April 2019 +++ Drehort:Wien +++ Förderung: Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien +++"Das verlassene Dorf" (AT) Eine vertauschte Festplatte ist dasBindeglied zwischen der Journalistin Cora Stein (Susan Hoecke) undder 22-jährigen Maren Grabow (Luise von Finckh) - und sie rettetMaren das Leben. Als Cora das Missverständnis um die Festplatteaufklären will, findet sie Maren mit aufgeschnittenen Pulsadern inderen Badewanne. Der herbeigerufene Notarzt kann das Schlimmsteverhindern, doch Maren ist zunächst nicht ansprechbar. Corasjournalistischer Spürsinn ist geweckt. Welches schlimme Ereignis inMarens offenbar sorglosem Leben trieb die junge Frau zu dieserVerzweiflungstat? Weder Marens Großmutter (Hildegard Schrödter) nochihre Freundin Sunshine (Linda Marleen Runge) finden dafür eineErklärung und so recherchiert Cora auf eigene Faust. MehrereVideoclips auf Marens Festplatte und wiederkehrende mysteriöseVoodoo-Zeichen führen Cora in ein still gelegtes Kaufhaus. Dort wurdekurze Zeit vorher eine verkohlte Leiche gefunden, deren Identitätnicht geklärt ist. Weiter führt die Spur in ein abgeschiedenes Dorfaußerhalb Berlins, wo Pfarrer Kuhn (Jörn Hentschel) und sein SohnChris (Aaron Hilmer) Flüchtlingen Unterschlupf bieten - und eingeheimnisvoller Witch Doctor Voodoo praktiziert. Die Verschlossenheitund das Misstrauen der Bewohner erschweren Coras Recherchen, trotzdemkommt sie in der ihr unbekannten Welt Marens Geheimnis näher undnäher - und bringt sich damit selbst in die Schusslinie. Findet Coraden Schlüssel zum Rätsel um Marens Selbstmordversuch? Was geschahwirklich in dem still gelegten Kaufhaus? Und gibt es einenZusammenhang zwischen der verkohlten Leiche und den Bewohnern des"verlassenen Dorfes"?+++ Produktion: Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG +++Produzenten: Kerstin Nommsen, Quirin Berg, Max Wiedemann +++Producerin: Adrienne Fuhr +++ Regie: Christiane Balthasar +++ Buch:Nils Willbrandt +++ Kamera: Hannes Hubach +++ Redaktion SAT.1: BirgitBrandes +++ Drehzeit: 12. März bis voraussichtlich 10. 