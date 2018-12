Mainz (ots) - Im ZDF-Fernsehfilm der Woche "Schattengrund" spielt der Harz alsLandschaft und als Mythos eine große Rolle. Den Thriller nach dem gleichnamigenRoman von Elisabeth Herrmann, die auch das Drehbuch schrieb, sendet das ZDF amMontag, 10. Dezember 2018, um 20.15 Uhr. Die Hauptrolle spielt Josefine Preuß,die sich als Studentin Nico wegen einer Erbschaft von einem Berliner Callcenterin den Harz aufmacht. Regie führte Dror Zahavi.Ein Besen, ein Stein, eine Streichholzschachtel und das geheimnisvoll wirkendeHaus "Schattengrund": Das ist die rätselhafte Erbschaft einer verstorbenenTante, die die Studentin Nico in das entlegene Dorf Siebenlehen im Harz führt.Nico hat dort als Kind ihre Ferien verbracht, bis das Unglück geschah: NicosFreundin Fili Urban starb bei einem winterlichen Ausflug der beiden Mädchen ineinem still gelegten Silberbergwerk.Nun schlägt Nico die geballte Feindschaft des Dorfes entgegen, wird sie doch fürFilis Tod verantwortlich gemacht. Sie hat zunächst keine Erinnerung an dasdamalige Geschehen. Eigentlich sollte sie das Dorf besser wieder verlassen, aberheftiger Schneefall hat ihn von der Außenwelt abgeschnitten. Filis Eltern(Oliver Stokowski und Tanja Schleiff), ein dörflicher Außenseiter (DanielZillman) und selbst der Pfarrer (Oliver Stritzel) verhalten sich in Nicos Augenverdächtig. Einzig Leon Urban (Steve Windolf), Filis Cousin, ist auf ihrerSeite. Mit seiner Hilfe begibt sich Nico auf eine gefährliche Spurensuche.Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Pressedesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schattengrundhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell