Josef Zellmeier und Michael Hofmann: Doppelhaushalt 2019/2020 erneut ohne neue Schulden - Bayern haushaltet solide

München (ots) - Zu den heute beginnenden Beratungen desDoppelhaushalts 2019/2020 im Haushaltsausschuss erklärt JosefZellmeier, der Vorsitzende des Ausschusses für Staatshaushalt undFinanzfragen im Bayerischen Landtag:"Der Haushaltsausschuss startet in intensive dreiwöchigeBeratungen über den Doppelhaushalt 2019/2020. Es ist bereits imEntwurf erkennbar, dass die generationengerechte und solideFinanzpolitik im Freistaat Bayern fortgesetzt wird. Der Haushalt wirdzum 14. und 15. Mal in Folge ohne neue Schulden auskommen."Michael Hofmann, der Mitberichterstatter aus demHaushaltsausschuss, ergänzt: "In den Beratungen wird sich die CSUdafür einsetzen, die Zukunftsfragen für die Menschen in Bayernanzugehen: Familien, Bildung, Sicherheit und Wohnen stehen bei uns imFokus."Zu den Beratungen von Einzelplan 06 (Staatsministerium fürFinanzen und Heimat) kommentiert Josef Zellmeier: "Der ersteBeratungstag im Haushaltsausschuss beginnt mit dem bedeutenden Etatdes Finanzministeriums. Neben den klassischen Aufgaben von Haushaltund Steuern liegt der Schwerpunkt für die kommenden Jahre weiterhinin der flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet. Allein fürdie Breitbandförderung stehen 500 Millionen Euro bereit.Michael Hofmann betont in diesem Zusammenhang: "Wir stärken dasHeimatministerium: Brauchtum, Heimatpflege und Volksmusik runden dieAufgaben ab. Entsprechende Mittel sind im Haushalt vorgesehen."Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell